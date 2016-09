Wirtschaftsbund Innsbruck-Land mit weltmeisterlichem Touch

30.09.2016, 14:16 Uhr

Bei einem Casinoabend in Seefeld wurden Details der nordischen Weltmeisterschaft 2019 präsentiert!

Der Wirtschaftsbund Innsbruck-Land unter Bezirksobfrau BR Anneliese Junker versuchte sein Glück im Casino in Seefeld. Anlass war die nordische WM 2019, die in Seefeld stattfinden wird. Seefelds Bürgermeister Werner Frießer, der auch als OK-Chef des Großereignisses fungiert, informierte die Unternehmerinnen und Unternehmer über die Bewerbungsphase und die weiteren Schritte für dieses Großereignis. Anschließend luden Casino-Direktor Ing. Mag. Robert Frießer und WB-Geschäftsführer Mag. Martin Hassl die Anwesenden ein, ihr Glück an den Tischen zu versuchen.Fazit: Ein gelungener Abend mit viel Netzwerk und Information, vielen Visionen und einem Hauch Glamour für die regionale Wirtschaft!

Innovation trifft Hausverstand

Ein weiterer Termin steht bereits fest: Der Wirtschaftsbund Tirol trifft sich amum 19 Uhr im Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck zur Veranstaltung „Innovation trifft Hausverstand“. Ein Abend mit neuen Impulsen für die Tiroler Wirtschaft, zu dem alle interessierten Wirtschaftstreibenden herzlich eingeladen sind.