Ausstellung " Zu sich selbst finden" von Elena Terziyska Eleis

Eine Ausstellung auf der Suche nach mir selbst durch verschiedene Stile, Techniken, Gefühle



Unter dem Titel " Zu sich selbst finden" presäntiere ich (Elena Terziyska - Eleis) in der Artopia Galerie meine Werke - 2016



Was bieten wir unseren Gästen in der Galerie ARTOPIA - Kunst im Hinterhof ?

Nicht nur eine atemberaubende Ausstellung sonder auch eine kleine aber feine Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken



Bitte um Name und Personenanzahl unter:

eleis.events@gmail.com