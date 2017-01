Die Taubenwirtin

Verein Freyhaus präsentiert heitere Oper im Stile des 18. Jahrhunderts

Dieses Singspiel voll mitreißender Musik und herzhafter Komik hätte auch Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) gefallen. Zudem spielt die Handlung in der Zeit der großen Habsburgerin, und zwar in einem urigen Wiener Wirtshaus. Dort hat die Wirtin ihre liebe Müh, als das bunte Treiben der Gäste zu allerlei lustigen Verwirrungen führt. Schließlich erscheint ein geheimnisvoller Gast und der turbulente Abend findet eine glückliche Wendung. Eric Peters komponierte, Ralf Siebenbürger schrieb das Libretto und Clemens Maria Fuchs schuf das Bühnenbild. In der Hauptrolle glänzt Johanna Kräuter.Vorstellungen:Dienstag, 24. Jänner 2017, 20 UhrFreitag, 27. Jänner 2017, 20 UhrSamstag, 28. Jänner 2017, 20 UhrInfo: