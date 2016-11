Escooter-Shop – Der Fachhändler für E-Bikes und E-Scooter in 1150 Wien Rudolfsheim

25.11.2016, 11:35 Uhr

Wer nicht gern in die Pedale tritt, aber trotzdem gerne mit dem Rad fahren würde, für den sind Elektro-Fahrräder die ideale Alternative. Nicht umsonst erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit.

Ob wendiges City-Rad, vielseitiges Trekkingrad oder klassisches Mountainbike – es gibt für jedes Bedürfnis das passende Gefährt. Im Escooter Shop, dem Fachbetrieb für E-Scooter, E-Bikes, E-Roller, E-Dreiräder & Co. finden Sie alles, was das Herz eines Elektrofahrzeugfans hoch schlagen lässt.Als Elektro-Scooter und Fahrradfachhandel, bietet Escooter Elektrofahrzeuge für Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen an. Der Shop von Escooter überzeugt durch ein umfangreiches Angebot an Rädern für Erwachsene und Kinder sowie Fahrzeuge für Senioren und Menschen mit körperlichem Handicap.

E-Bikes – die umweltfreundliche Art des Radfahrens

Kommen Sie zur kostenlosen Probefahrt vorbei

E-Scooter werden mit Strom aufgeladen und dürfen ohne Kennzeichen oder Führerschein gefahren, da sie laut §2 der StVO als Fahrräder gewertet werden. Die Reichweite eines Elektrorades liegt zwischen 20 und 80 km. Bei einer Ladedauer von nur sechs Stunden, ist das Rad schnell wieder einsetzbar.Bei Escooter muss niemand die Katze im Sack kaufen. Transparenz in der Beratung als auch im Verkauf stehen an oberster Stelle. Die Qualität und Langlebigkeit der elektrischen Räder stehen im Vordergrund und kann gerne jederzeit während der Öffnungszeiten getestet werden. Wer sich dazu entschließt einen E-Scooter zu kaufen, der erhält 50% Rabatt auf den zweiten Akkupack.1. E-Scooter Nitro 600W lt. §2 STVO als Fahrrad gewertet – Preis 690,- /// ab 24,49,- /mtl. 36 Monate//// ab 34,04,- /mtl. 24 Monate2. Storm E-Scooter braun 600 Watt – Jetzt in cooler brauner Optik! – ab 76,49,-/mtl.24 Monate /// ab 55,00,- /mtl. 36 Monate3. E-Scooter Sunra blau lt. §2 STVO als Fahrrad definiert ab 59,20,- /mtl.24 Monate /// ab 42,58,- /mtl. 36 Monate4. E-Bike Tramp faltbares Elektro-Fahrrad ab 35,45,- /mtl.Weitere Infos über Escooter und ihre Produkte finden sich im Online-Shop Escooter-ShopYulia Babinska e.U.Märzstraße 651150 WienMobil: 0676/9217376Mail: info@escooter-shop.at Homepage: escooter-shop.at