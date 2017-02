Gewinne Karten für den BonbonBall!

Von Walzer bis Disco

Der BonbonBall, Wiens süßester Ball, findet traditionell immer an einem Freitag im Fasching statt – heuer wird am 24. Februar bereits zum 68. Mal im Konzerthaus (3., Lothringerstraße 20) getanzt.Thematisch steht der Ball ganz im Zeichen Niederösterreichs. Neben süßen Köstlichkeiten für Naschkatzen werden in diesem Jahr erstmals auch erlesene Weine niederösterreichischer Winzer kredenzt.Neben Kulinarik werden die Ballbesucher auch mit einem vielfältigen Showprogramm unterhalten. Nach der traditionellen Eröffnung um 21 Uhr durch das Jungdamen- und -herrenkomitee spielen das Vienna Ballroom Orchestra zusammen mit Sankil Jones, Mel Verez und Kurt Strohmer sowie das Original Bonbon Walzer Orchester zum Tanz auf. Karibische Sounds, Swing, Jive, Rhythm & Blues und eine Disco sorgen abseits von Walzer und Co. für Abwechslung.

Wahl zur Miss Bonbon

Mit der bz zum BonbonBall

Das große Highlight ist auch heuer wieder die Wahl der süßesten Ballbesucherin – der Miss Bonbon. Alle Damen sind eingeladen, mitzumachen, gekürt wird die Miss Bonbon 2017 um Mitternacht von einer Jury.Aber auch für alle anderen Ballbesucher gibt es jede Menge zu gewinnen: Neben zahlreichen süßen Überraschungen warten bei einer großen Tombola tolle Preise.Karten (99 €): www.bonbonball.at oder Mo. bis Fr. 10 bis 15 Uhr im Ballbüro (2., Hollandstraße 7),Wir verlosen bis 20. Februar 2017 2x2 Karten für den Ball!