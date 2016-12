Gewinnspiel: Ukulele-Sound aus Großbritannien im Konzerthaus

Mit der bz zum Konzert

"The British are coming!": Unter diesem Motto gastiert The United Kingdom Ukulele Orchestra am 11.1. im Wiener Konzerthaus (3., Lothringerstraße 20). Die acht Musiker interpretieren auf dem Zupfinstrument von Klassik über Jazz und Pop bis hin zu Rock Songs aus allen möglichen Genres, verfeinert mit einer Prise britischem Humor.Ukulele-Fans können sich auf originelle, witzige und musikalisch hochwertige Versionen von "Bohemian Rhapsody", der Ouvertüre aus "Carmen" oder Klassikern der Filmmusik freuen.Karten (ab 34 €): Tel. 01/242002, www.konzerthaus.at Wir verlosen bis 22.12.2016 2x2 Karten!