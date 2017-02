"Vida! Argentino": Festival der Sinne im Akzent

Das Feuer des argentinischen Tangos können Tanzbegeisterte am 24. und 25. Februar jeweils um 19.30 Uhr im Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18) erleben. Da vermitteln das deutsch-argentinische Startänzer-Duo Nicole Nau und Luis Pereyra sowie ein hochkarätiges Ensemble mit ihrer mitreißenden Show "Vida! Argentino" südamerikanisches Flair.Die vielfältige traditionelle Tanzkultur Argentiniens wird modern inszeniert, begleitet von verschiedenen Musikstilen – von archaisch bis zeitgenössisch –, die das Land prägen. In der 2,5-stündigen Show wird so das Facettenreichtum der argentinischen Kultur auch in Wien erlebbar.Karten (ab 29 €): Tel. 01/501 65-3306, www.akzent.at