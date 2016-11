Weihnachtsgewinnspiel Atelier Harmony!

27.11.2016, 00:00 Uhr

Handgefertigte Tiffanylampe aus dem Hause Atelier Harmony!Diese Lampe besteht aus hochwertigen Stained Glas. Jeder einzelne Teil wurde händisch geschnitten und in Form geschliffen!Die Tischlampe besteht aus weit über 500 Glasteilen! Durch das hochwertige Glas verteilt sich das Licht auf der ganzen Fläche und erstrahlt dadurch in einem ganz besonderen Licht.

Gustav Klimt Porzellanset 15teiligLimited Edition „Judith“Im Wert vonEur 129,-Mosaik Deko-Teller handgefertigtInhaberin Klaudia Waidhofer bietet in ihrem Geschäft in der Hernalser Hauptstraße 64 neben handgemachten Tiffany-Lampen und Mosaiklampen auch einzigartige Geschenke für verschiedene Anlässe an.So finden Sie beispielsweise die komplette Kollektion eines Duftkerzenherstellers mit guten Düften zu besonders günstigen Preisen ebenso wie edlen Silberschmuck aus Indien. Seit Kurzem im Programm sind wunderschöne edle Porzellan Tee u. Kaffeeservices, Vasen und Teller die mit Motiven von Gustav Klimt und Alfons Mucha, bestechen. Verpackt in schönen Geschenkkartons ein ideales Weihnachtsgeschenk. Einblicke in diese Kollektionen finden Sie direkt hier Die Weihnachtszeit hält auch im Atelier Harmony Einzug. Wunderschöne Deko-Artikel, wie beleuchtete Holzkirchen und Holzhäuschen, sowie verschiedene Engelfiguren zum Hängen oder aufstellen. Weihnachtsdekoration uvm.Des Weiteren bietet Atelier Harmony während der gesamten Weihnachtszeit bis einschließlich 31.12.2016 auf das gesamte Produktangebot Preisnachlässe bis zu 20% an! Ausgenommen davon ist lediglich handgefertigter 925er Sterling-Silberschmuck. Natürlich werden Geschenke auf Wunsch gleich als Weihnachtsgeschenk fix fertig eingepackt und das ohne zusätzliche Kosten!Sie wohnen weiter weg, auch kein Thema!!! Atelier Harmony bietet kostengünstigen sicheren und versicherten Versand EU-weit an.Als weiteren Weihnachtsbonus ist erstmalig ein Adventkalender auf der Homepage zu finden. Jeden Tag verbirgt sich hinter den „Türchen“ eine Überraschung in Form von Rabatten bis zu 50%, Aktionen und hinter 3 von 24 Türchen versteckt sich noch eine Gewinnmöglichkeit! Einfach jeden Tag ein „Türchen“ öffnen und überraschen lassen! Hier geht’s zum Adventkalender Jeder Artikel aus dem Sortiment von Atelier Harmony wird von Klaudia Waidhofer selbst ausgewählt, wobei besonderer Wert auf Qualität und den besonderen Charakter jedes Artikels gelegt wird. Passend zum Geschäftsmodell: "Geschenke und Kunst in Harmonie".Für alle, die sich selber in der Kunst des Herstellens von kleinen Geschenken aus Tiffanyglas versuchen möchten, bietet das Atelier Harmony auch Workshops an, die von Klaudia Waidhofer selbst geleitet werden. Vielleicht möchten Sie Ihre Liebsten mit einen eigenen handgefertigten Geschenk überraschen? Hierfür bietet sich solch ein Kurs an. Bei jedem Kurs geht man am Ende mit einem fertigen einzigartigen Tifanywerk nachhause! Hier erfahren Sie Details zum Workshop Kommen Sie selbst vorbei und überzeugen Sie sich von der Vielfalt im Atelier Harmony. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.Die aktuellen Geschäftszeiten finden Sie auf unserer Homepage www.atelier-harmony.net oder einfach Telefonisch anfragen unter 0699/109 57525. Geschäftsführerin Klaudia Waidhofer freut sich auf Ihren Besuch!Hernalser Hauptstr. 641170 Wien, ÖsterreichTel: +43/699/109 575 25Email: office@atelier-harmony.net