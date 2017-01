Allgemeininternist Dr. Michael Fangl - Ihr Spezialist für Gastroenterologie, Magen-, Darm- und Lebererkrankungen in 1130 Wien Hietzing

27.01.2017, 13:46 Uhr

Seit Mitte 2015 hat sich in Speising Dr. Michael Fangl mit seiner Ordination als Allgemeininternist mit Spezialisierung auf Gastroenterologie und Hepatologie (Magen-/Darm- und Lebererkrankungen) niedergelassen.

Diese Ordination führt er neben seiner Hauptanstellung als Oberarzt in einem Gesundheitszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse. Das diagnostische Angebot umfasst neben der Abklärung seines Spezialgebietes von Magen-/Darm- und Lebererkrankungen beispielsweise auch die Abklärung von Herz-/Kreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Bluterkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, etc.So werden in der familiär geführten Ordination neben endoskopischen Untersuchungen wie Magen-/Darmspiegelungen auch Ultraschalluntersuchungen im Bereich des Bauches, des Herzens, sowie der Halsgefäße, EKG, Langzeit-EKG, 24-Stunden-Blutdruckmessungen, Laborabnahmen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten abgeklärt.

Regelmäßige Vorsorge ist der beste Gesundheitspolster

Bei Beschwerden wie Sodbrennen, Mundgeruch, chronisch unklarem Husten, unklaren Bauchbeschwerden, Blähungen, Stuhlveränderungen wird in einem umfassenden Gespräch abgeklärt, welche weitere Diagnostik angeraten ist. Sollte im Weiteren eine Magen- bzw. Darmspiegelung empfohlen werden, so werden im Vorfeld eventuell notwendige Vorbereitungen, Durchführung sowie Fragestellungen der Patienten aber auch selten auftretende Probleme ausführlich besprochen.Aber nicht nur bei Beschwerden steht Dr. Fangl mit seiner Erfahrung den Patienten zur Verfügung, auch bei Beschwerdefreiheit ist im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung ab dem 50. Lebensjahr eine Darmspiegelung empfohlen. Pro Jahr treten in Österreich mehr als 5000 Neuerkrankungen von Dickdarmkrebs auf, wobei mittels Darmspiegelung dieses Risiko um bis zu 90% reduziert werden kann.Die endoskopischen Untersuchungen werden im Rahmen einer Kurznarkose angeboten und somit nicht als unangenehm oder schmerzhaft empfunden. Zudem kümmert sich das Team von Dr. Fangl einfühlsam und zuvorkommend um die Anliegen der Patienten und geht empathisch auf deren Ängste ein. Dadurch fühlen sich die Patienten ernst genommen und kommen gerne wieder.Ordination EndozentDr. Michael FanglSpeisingerstraße 57-61/4/671130 WienTel.: 01/8020274Homepage: www.endozent.at