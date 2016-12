Zahnfleischrückgang? Durch regelmäßige Mundhygiene geben Sie Parodontitis erst gar keine Chance! – Zahnarztpraxis Dr. Georg Reichenberg in 1090 Wien Alsergrund

07.12.2016, 12:54 Uhr

Parodontitis ist eine bakterielle Entzündung des Zahnhalte-Apparates, die zu Zahnverlust führt, wenn sie unbemerkt bleibt.

Ein Sinnbild für Schönheit und Gesundheit sind gerade, strahlend weiße Zähne. Durch regelmäßige professionelle Pflege werden Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund.Auch wenn für den Laien auf den ersten Blick alles normal erscheint, kann es sein, dass das Zahnfleisch unter Parodontitis leidet. Deswegen bemerken viele Patienten erst sehr spät die Ursache Ihres Zahnfleischrückgangs. Bleibt die Krankheit unbehandelt, folgt immer mehr Weichgewebe (Zahnfleisch) dem Hartgewebe (Knochen) im Zahnfleisch nach und mit der Zeit kommt es zu parodontalem Zahnverlust.

Parodontitis brennt unbemerkt

Neue Lebensqualität mittels festsitzendem Zahnersatz

Für ein strahlend schönes Lächeln in jedem Alter

Zahnerhaltung aus Leidenschaft

Der Spezialist kann die Krankheit stoppen und einen paradontalen Zahnverlust verhindern. Mittels professioneller Parodontalbehandlung kann die Erkrankung des gesamten Zahnhalteapparates aufgehalten werden. Die eigenen Zähne bleiben dem Patienten erhalten und er wird nach einer umfassenden Therapie zu einem regelmäßigen Mundhygienerecall überführt.Unser Verständnis für Schönheit und Jugend ist maßgeblich durch kräftige und feste Zähne definiert. Im Laufe der Zeit kann der eine oder andere Zahn unwiderruflich verloren gehen. Ob nun ausgelöst durch Parodontitis oder eine andere Erkrankung – wir merken erst dann, wie sehr wir unsere Zähne brauchen, wenn sie nicht mehr da sind. Nicht nur komplettieren sie unser Verständnis von Schönheit, sondern durch ihr Fehlen wird uns erst bewusst wie sehr wir eigentlich auf ein funktionierendes Gebiss angewiesen sind.In früherer Zeit konnte nur durch eine abnehmbare Prothese dem Patienten Hilfe verschafft werden. Heutzutage muss aber praktisch niemand mehr mit abnehmbarem Zahnersatz ein eingeschränktes Dasein fristen. Vor allem durch moderne Implantationstechniken und prothetische Gesamtsanierungen können unsere Patienten auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen.Symmetrie gilt in unserer Gesellschaft als absolutes Schönheitsideal. Gerade, strahlend weiße Zähne machen ein schönes Lächeln, lassen das Gegenüber sympathischer und optisch attraktiver erscheinen und vertrauensvoller wirken.Zahnspangen werden heutzutage keineswegs mehr nur bei Kindern angewendet. Auch immer mehr Erwachsene, vor allem ästhetisch bewusst lebende Frauen und Männer wollen mit einem schönen Lächeln begeistern. Besonders beliebt ist dabei eine transparente und somit durchsichtige Zahnspange, da sie unauffällig ist und in Schieflage geratene Zähne wieder geraderückt.Durch zahlreiche Zusatzausbildungen konzentriert sich die Praxis Dr. Georg Reichenberg auf die Bereiche Parodontologie, Endodontologie mit LASER, durchsichtige Zahnspangen und Angstpatienten. Dr. Reichenberg kennt die Bedürfnisse und Wünsche seiner Patienten sehr genau und weiß, dass der Erhalt der Zähne im Vordergrund steht. Mit viel Feingefühl nimmt er sich den Anliegen seiner Patienten an und geht auf ihre Ängste und Sorgen ein.Dr. Georg ReichenbergMariannengasse 24/2/51090 WienTel.: 01/4060797Mail: praxis@reichenberg.dental Homepage: www.reichenberg.dental Montag- Mittwoch: 9:00 - 17:00 Uhrsowie nach VereinbarungWahlarzt aller Kassen SVA | KFA | Privat