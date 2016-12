Pop-Superstar und Gay-Ikone - In Memoriam George Michael.

29.12.2016, 12:20 Uhr

Die Karriere des Sohnes einer britischen Mutter und eines griechisch-zypriotischen Vaters begann in der Schule, als George Michael den dortigen Schönling Andrew Ridgeley kennenlernte und mit ihm die Band "Wham" gründete. Die Formation passte ideal in die Aufbruchsstimmung der 80er, als die Londoner Musikszene blühte. Der Sound: Soul-Pop, garniert mit bunten Videoclips, coolen Backgroundsängerinnen (Pepsi & Shirlie) und einem sexy Image. Bereits die ersten Tracks landeten hoch in den Top Ten der britischen Charts: "Wham Rap", "Young Guns" und "Bad Boys". Ebenso das erste Album "Fantastic". Das Video zum Reggae-Pop-Klassiker "Club Tropicana" (1983) wurde dort gedreht, wo sich die Reichen und Schönen der 80er trafen, im legendären Pikes Hotel in Ibiza.

Die fortschreitende Digitalisierung und die freie Verfügbarkeit von Musik im Internet gingen in den 2000er-Jahren auch an George Michael nicht spurlos vorbei. Geringere Alben-Verkäufe, stattdessen aber umjubelte Welt-Tourneen. Für das nötige Understatement sorgte der Track "Shoot the Dog", mit dem er offen die Irak-Politik von George Bush und Tony Blair kritisierte.Abseits der Musik kam George Michael durch Drogenkonsum am Steuer in die Schlagzeilen und landete deswegen auch für 4 Wochen im Gefängnis. Vor einem Konzert in der Wiener Stadthalle musste George Michael im November 2011 wegen einer schweren Lungenentzündung in das AKH eingeliefert werden. Sein letztes Album "Symphonica" mit klassischen Versionen auch eigener Hits erschien im Jahr 2014.Laut seines Pressesprechers hat George Michael aktuell an neuen Songs mit dem hippen Londoner Produzenten Naughty Boy gearbeitet. Am Christtag allerdings wurde das Leben des großen britischen Popstars abrupt beendet. Was bleibt, sind - neben seines Vorbilds für die Pink Community - großartige Songs, die ewig im Gedächtnis bleiben. Am stärksten vermutlich dann, wenn wieder Weihnachten naht und "Last Christmas" in den Radios, Bars und Kaufhäusern läuft. Dann mit einer Träne in den Augen.