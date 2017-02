Alkolenker verursacht schweren Verkehrsunfall in Meidling

03.02.2017, 10:18 Uhr

Ein Lenker raste mit 1,62 Promille im Blut über eine rote Ampel und kollidierte mit einem querendem Fahrzeug an der Ecke Hohenbergstraße/Ruckergasse.

MEIDLING. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling einen Routinekontrolle auf der Hohenbergstraße durchführen. Doch es kam anders: Der 29-jährige Lenker des Fahrzeugs bliebt trotz Anhaltezeichen und Blaulicht nicht stehen, sondern raste in Richtung Schönbrunner Straße davon.Im Kreuzungsbereich Hohenbergstraße/Ruckergasse kam es dann zu dem tragischen Unfall: Der Lenker ignorierte eine rote Ampel und krachte in ein querendes Fahrzeug. Der 29-Jährige schleuderte mit seinem PKW frontal gegen die Fußgängerampel und gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Es entstand schwerer Sachschaden.

Die durchgeführte Alkoholkontrolle ergab: 1,62 Promille im Blut des Unfallverursachers. Der Führerschein wurde sofort abgenommen. Der 34-jährige Lenker des querenden Fahrzeugs wurde mit schweren Rückenverletzungen von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.