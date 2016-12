Bundespräsidenten-Wahl in Wien: Das Endergebnis inklusive Wahlkarten steht fest

05.12.2016, 20:26 Uhr

Nach der Auszählung der Briefwahlkarten konnte Alexander Van der Bellen in Wien seinen Abstand zu Norbert Hofer um weitere zwei Prozent auf 65,68 erhöhen. Norbert Hofer erreicht im Endergebnis 34,32 Prozent der Stimmen – um rund zwei Prozent weniger als gestern.

WIEN. 1.555.626 Wahlberechtigte hatte die Bundeshauptstadt bei der vergangenen Bundepräsidentenwahl – davon schritten nach Auszählung der Briefwahlkarten 71,77 Prozent zur Wahl (63,6 Prozent im ersten Durchgang). In absoluten Zahlen: 829.353 Stimmen wurden abgegeben. Klarer Sieger: Alexander Van der Bellen konnte 65,68 Prozent der Wähler überzeugen, Norbert Hofer nur 34,32 Prozent.In den inneren Bezirken (1.-9.) überzeugte Van der Bellen durchwegs über 70 Prozent der Wähler. Endgültiger Spitzenwert in Neubau: 82,4 Prozent stimmten für VDB. Nach Van der Bellens Heimatgemeinde Kaunertal der zweitstärkste Wert in ganz Österreich, dicht gefolgt von der Josefstadt (80,2 Prozent) und Mariahilf (79,9 Prozent).

47,6 Prozent für Hofer in Simmering

Das Wiener Ergebnis ohne Briefwahlstimmen:



Ihr Browser kann leider die Bundespräsidentenwahlen 2016 nicht anzeigen:

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis

aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/bundespraesident2016Sti...

In Simmering, wo seit vergangenem Jahr Wiens einziger freiheitlicher Bezirksvorsteher Paul Stadler regiert, erzielte VDB mit 52,4 Prozent das schlechtes Ergebnis – ein knapper Sieg gegenüber Norbert Hofer der hier mit 47,6 Prozent die meisten Wähler hinter sich versammeln konnte.Am wenigsten Wähler schritten in der Inneren Stadt zu den Urnen. Die Wahlbeteiligung in der City betrug nur 52,6 Prozent. Dagegen zeigten sich die Liesinger wählfreudig: Dort summiert sich die Wählerbeteiligung auf 63,7 Prozent.Den Wahltag zum Nachlesen gibt es in unserem Ticker.