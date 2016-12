Der Rauchfangkehrer: Zwischen Ruß und Heilsbringer

26.12.2016, 05:00 Uhr

Seit dem Mittelalter gelten die Männer in Schwarz als Symbol für Glück und geleiten uns jährlich am 31. Dezember ins neue Jahr

WIEDEN. Er schmückt Postkarten, wünscht uns alljährlich am 31. Dezember ein gesegnetes "Prosit Neujahr!" und sorgt ganz nebenbei auch noch dafür, dass unsere Schornsteine in Takt bleiben: Der Rauchfangkehrer gilt seit jeher als Glücksbringer und Neujahrsbote. Günter Stern, Leiter des Rauchfangkehrermuseums in Wieden, erklärt bei einem Besuch seiner Ausstellung in der Klagbaumgasse, wieso sich der Rauchfangkehrer trotz seines eher finsteren Auftretens so großer Beliebtheit erfreut.

Beruf im Wandel

Vom Rußknecht zum Umweltschützer



Der Mythos des Rauchfangkehrers gehe bis ins Mittelalter zurück, erklärt Stern. Seit Beginn der Aufzeichnungen im 13. Jahrhundert sind in Wien bereits sieben Mal weite Teile der Stadt abgebrannt. Enge Häuser, noch dazu mit Holzdächern bedeckt, sorgten dafür, dass sich Brände rasend schnell ausbreiten konnten. "Die Gefahr des Rauchfangbrands war damals extrem", so der Museumsleiter. Kommt es zum Rauchfangbrand, wurde der Hauseigentümer zur Verantwortung gezogen - teilweise bis zur Todesstrafe.Wenig verwunderlich, spielte der Rauchfangkehrer schon damals eine äußerst wichtige Rolle. Bereits im Jahr 1432 erließ die Stadt Wien eine Verordnung, die dazu verpflichtete, Feuerstätten regelmäßig zu überprüfen. 80 Jahre später kommt mit Hans von Mailand der erste urkundliche Rauchfangkehrer nach Wien. Bereits zu dieser Zeit waren die Männer in Schwarz gern gesehene Gäste - und daran hat sich im Lauf der Zeit nur wenig geändert. Zur Zeit der Kaisermonarchie waren es die Rauchfangkehrer, die vom Militärdienst befreit waren ohne dabei als "unehrenhaft" abgestempelt zu werden, so Stern.Ende des 19. Jahrhunderts war das Abbild des Rauchfangkehrers dann auch erstmals auf Postkarten zu sehen. Dies hat man bis zum heutigen Tag so beibehalten, nach wie vor gilt der Rauchfangkehrer als Neujahrsbote und Glücksbringer. Ganz anders als der Beruf des Rauchfangkehrers selbst, "der hat sich total verändert", so Stern. Er selbst war jahrelang auf den Dächern Wiens unterwegs, schwärmt heute noch vom Sonnenaufgang mit Blick auf die Stadt. Galt früher noch der Leitsatz "Ruß ist Muss", werde der Beruf mehr und mehr zum technischen Beruf. Spätestens mit dem Einzug der Gasöfen nach Wien während der 70er und 80er Jahre, habe sich das Berufsbild gravierend verändert, erinnert sich Stern.Heutzutage bedient sich ein Rauchfangkehrer modernster Messgeräte, ist vor allem mit dem Messen von Abgaswerten beschäftigt. Der Titel einer einstigen Sonderausstellung des Museums beschreibt den beruflichen Werdegang wohl am besten: "Vom Rußknecht zum Umweltschützer" hieß es bereits 1989. "Ich könnte das heute nicht mehr", so Stern. Aussterben werde der Beruf jedoch dennoch nicht, so ist sich Stern sicher - auch wenn derzeit so gut wie alles irgendwie durch Maschinen und Technologie ersetzt wird. "Der Beruf des Rauchfangkehrers ist noch immer sehr wichtig und nur schwierig zu ersetzen", erklärt Stern.Tipp: Das Rauchfangkehrermuseum in der Klagbaumgasse 4 öffnet am Samstag, den 31. Dezember, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, für Kinder gibt es ein kleines Geschenk und einen Glücksbringer, für Erwachsene ein Glas Sekt. Infos unter www.rauchfangkehrermuseum.at oder Tel. 01 734 35 40.