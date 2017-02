14.02.2017, 20:28 Uhr

Beeindruckend sind die schönen Laternen im Dr. Karl Landsteiner Park in Wieden.

Es war windig und bitterkalt an diesem Winternachmittag. Ich hatte keine Lust auf die Dunkelheit zu warten, damit die Laternen angehen. So machte ich bei Tageslicht ein Foto von ihnen. Zuhause im Warmen ließ ich es am Foto Nacht werden und schließlich drehte ich die Laternen an.