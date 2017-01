Privatschule Infinum – Eine neue Volksschule mit Mehrstufenklassen ensteht in 1120 Wien Meidling

11.01.2017, 15:11 Uhr

Im September 2017 startet die bereits 2013 gegründete Privatschule Infinum in der Hetzendorferstraße 77 mit eine Volksschule.

Die Privatschule Infinum ist eine Gemeinschaft von SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern, die sich um einen auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Schülers abgestimmten, innovativen Unterricht bemühen - auf Basis von Toleranz, gegenseitigem Verständnis und Flexibilität.

Welche Unterrichtsmethoden werden eingesetzt?

Was sind die Vorteile einer Mehrstufenklasse?

Ziele und Intentionen:

Freude am Lernen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Kreativität stehen im Vordergrund. Unser Ziel ist es jenen Schülern, die lernwillig und leistungsstark sind – jedoch gleichzeitig Wohlgefallen an kleineren Gruppen empfinden und Anerkennung und Akzeptanz ihrer Individualität suchen, eine Schule zu bieten, in der sie ihren Interessen nachkommen können.Sie können ihr Lernpotenzial angstfrei weiter entwickeln und das Kultur-, Literatur- und Kunstinteresse sowie ihre Intellektualität mit dem Wissensdrang verbinden und seitens der Schule unterstützt bekommen. Seit inzwischen mehr als 13 Jahren führen wir erfolgreich eine Unter- und Oberstufe. Jetzt ist es Zeit, dass die Kleinen auch etwas davon bekommen!Wir kreieren oder entwickeln keine neuartigen pädagogischen Linien, keine neue Pädagogik, sind jedoch gewillt, aus der breiten Palette existierender pädagogisch-methodisch-didaktischen Angebote ganz flexibel und individuell eben jene anzuwenden, die unseren Schülern im konkreten Fall und aktueller Situation am besten entsprechen.Um Kinder mit besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen - Hochbegabte oder Schüler mit Teilleistungsschwächen; z.B. Legasthenie oder Dyskalkulie, ADHS oder besonders ausgeprägten künstlerischen oder sportlichen Begabungen, zu unterstützen oder entsprechend intensiv zu fördern, bieten wir eine eigens qualifizierte Betreuung oder Begabungsförderung, für besonders Begabte zusätzliche Projekte, erweiternde Aufgaben oder Intensivierung bzw. Vertiefung oder Erweiterung.In einer Mehrstufenklasse im Volksschulbereich werden Kinder im Alter von 6-10 Jahren in einem Klassenverband gemeinsam unterrichtet. Dabei wird auf die individuelle Förderung des einzelnen Kindes besonders Bedacht genommen.Sowohl Begabtenförderung als auch Betreuung lernschwacher Kinder ist in dieser Form sehr gut durchführbar. In dieser Klasse können sich Kinder von der Vorschulstufe bis zur 4. Klasse befinden und es besteht für die Schüler die Möglichkeit, die Volksschulzeit in 4 oder 5 Jahren zu durchlaufen. Auch ein Durchlauf in 3 Jahren (bei besonderen Lernfortschritten) ist grundsätzlich möglich. Der Lehrplan der Volksschule ist die Grundlage.Ein positiver Schulstart ist für die weitere Schullaufbahn von entscheidender Bedeutung. Gerade zum Schulanfang zeigen sich bei den Kindern sehr große Unterschiede in den Lernvoraussetzungen, dem Lerntempo, der vorschulischen Förderung. Durch individuelle Lernangebote kann man diesen Unterschieden gerecht werden. Durch die heterogene „schulerfahrene“ Gruppe gelingt die Schuleingangsphase für die „Neulinge“ leichter.Schreib- und Leselehrgang, Mathematik und alle anderen Bereiche werden auf die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt. Durch das Vorhandensein von Lernmaterialien für alle Schulstufen wird den vielfältigen Interessen mehr entsprochen. In Form der Freiarbeit wählt der Schüler/die Schülerin aus einem differenzierten Lernangebot die Tätigkeit und den Lerngegenstand, bestimmt, wie viel Zeit er/sie benötigt und die Sozialform, das heißt, ob allein oder in einer Gruppe gearbeitet wird.Ein vielfältiges Angebot an Lern- und Arbeitsmaterialien gleichzeitig für alle Altersstufen ist in der vom Lehrer/der Lehrerin vorbereiteten Umgebung vorhanden und kann von allen Schülern genutzt werden. Durch dieses Angebot entsteht sehr viel Motivation für das Lernen. Begabte Schüler können schon Angebote von der nächsten Schulstufe nehmen. Schüler, die mehr Übung brauchen, haben auch dazu die Möglichkeit. Intensive Beschäftigung mit Lehrinhalten wird angeregt.Mitverantwortung, Selbstverantwortung, selbstständige Problemlösung, Teamfähigkeit, Konfliktbewältigung u.ä. sind in einem heterogenen Verband besser erlernbar.Die Lerngruppe ist eine heterogene Arbeits- und Lebensgemeinschaft. Die Altersmischung der Gruppe begünstigt die soziale Entwicklung. Auch kommt es zu einem natürlichen „Helfersystem“ unter den Kindern, Lernen voneinander wird gefördert. Wechselnde Sozialformen wie Einzel-, Partner und Gruppenarbeit ermöglichen das Einüben unterschiedlicher sozialer Beziehungen.Wir werden neben anderen Lehr- und Lernmethoden auch einzelne Montessori-Elemente praktizieren, darüber hinaus auch „Englisch im Alltag“ sowie bewegtes Lernen in den Unterricht einbauen und tiergestützte Pädagogik führen.Neben der allgemeinen bereits bestehenden Infinum Struktur – ist Frau Pokorny (PH Wien) zuständig für das pädagogische Konzept der mehrstufigen Volksschulklasse. Zwei weitere Kolleginnen werden den Unterricht übernehmen. Die Kosten betragen pro Monat 450 bis 490 Euro.Infinum – Privatschulverein mit ÖffentlichkeitsrechtHetzendorferstraße 771120 WienTel.: 01/8047879Mobil: 0676/3018468Mail: direktion@infinum.at Homepage: www.infinum.at