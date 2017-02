Protest gegen Akademikerball weitgehend ohne Zwischenfälle

04.02.2017, 09:26 Uhr

Die Bilanz der lautesten Ballnacht des Jahres: Zwischen 2.800 und 4.000 Gegendemonstranten • Rund 2.700 Polizisten • 65 Identitätsfestellungen • Keine Festnahmen

WIEN. Rund 2.800 Demonstranten marschierten am Freitagabend gegen den Akademikerball von der Uni Wien bis zum Stephansplatz – das berichtet die Polizei. Laut den Veranstaltern der Offensive gegen Rechts sollen es rund 4.000 gewesen sein. Insgesamt ist jedoch eines erkennbar: Der Protest wurde deutlich leiser. In den vergangenen Jahren demonstrierten mehr Menschen gegen den FPÖ-Ball in der Hofburg.

Vorläufig 65 I-Feststellungen und 4 Anzeigen Verwaltungsgesetz – Der heutige Abend verlief durchwegs ruhig. #Akademikerball #NoWKR #WAB17 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 3. Februar 2017

Keine Festnahmen

Hintergrund:

Die Wiener Polizei informierte während der gesamten Veranstaltung über Twitter."Die Kundgebungen verliefen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Das Ziel, sowohl friedliche Versammlungen als auch eine sichere Zufahrt zum Ball sicherzustellen, wurde erreicht", heißt es seitens der LPD Wien. Die Schlusskundgebung fand plangemäß am Stephansplatz statt und wurde kurz nach 19 Uhr von den Veranstaltern aufgelöst. Im Bereich Elisabethstraße und anderen Straßen kam es zeitweise zu kurzfristigen Sitzblockaden. Insgesamt wurden seitens der Polizei 65 Identitätsfeststellungen und 4 Verwaltungsanzeigen durchgeführt. Es kam zu keinen Festnahmen.Kurz nach 20 Uhr sei es laut dem Onlineportal "Neuwal" am Karl-Renner-Ring zu kleineren Rangeleien zwischen Ballgästen und Demonstranten gekommen sein. Wie die Gegendemonstranten ins Platzverbot der Polizei gelangen konnten, bleibt dabei jedoch unbeantwortet.