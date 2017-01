Vier Schwerverletzte bei Gasexplosion in Hernals

26.01.2017, 09:23 Uhr

Im Haus in der Hernalser Hauptstraße 210 ist es Donnerstagfrüh zu einer schweren Gasexplosion gekommen. Vier Personen, darunter ein Baby, wurden schwer verletzt.

HERNALS. Dunkle Rauchwolken stiegen heute früh aus dem Gebäude in der Hernalser Haupstraße auf. Die Feuerwehr ist nach wie vor mit 25 Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten vor Ort.Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ist zu einer Gasexplosion in einer Wohnung im Erdgeschoss gekommen, als ein Gerichtsvollzieher das Objekt betreten wollte. Dadurch wurde auch das Nachbarhaus beschädigt. "Beide Gebäude wurden evakuiert", so Eidenberger. Derzeit sei noch unklar, ob Einsturzgefahr bestehe.

Zumindest vier Personen wurden schwer verletzt und bereits von der Rettung abtransportiert – darunter befindet sich laut Eidenberger ein Baby. Weitere sechs Personen wurden leicht verletzt.Die Hernalser Hauptstraße ist derzeit großräumig ab der S-Bahnstation gesperrt. Der Einsatz wird vermutlich noch bis zum Nachmittag dauern.