Weihnachtskrippe am Kühnplatz öffnet

25.11.2016, 16:32 Uhr

Das gläserne Kunstwerk ist jedes Jahr ein Anziehungspunkt im Freihausviertel.

WIEDEN. Auch diesen Advent darf die gläserne Weihnachtskrippe am Kühlplatz auf der benachbarten Wieden nicht fehlen. Eröffnet wird das Kunstwerk am Donnerstag, den 1. Dezember, um 17 Uhr mit dem Kinderchor der Volksschule Waltergasse. Nach der Eröffnung lädt der Veranstalter Agenda-Gruppe "Begegnung im Freihausviertel" zu Getränken und Knabbereien in die Fotogalerie Samuel in die Mühlgasse 7, 1040 Wien, ein.