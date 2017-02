Wiener GOLIF Kunstwerk auf Google Earth zu sehen

08.02.2017, 17:17 Uhr

Das im Sommer 2016 vom Wiener Künstler GOLIF geschaffene Monumental-Werk im dritten Bezirk taucht nach einer Aktualisierung der Satellitenbilder nun auf Google Earth auf. Bis zum nächsten Update kann sich die ganze Welt den gigantischen "Beobachter" anschauen – wenn auch nur mehr virtuell.

LANDSTRASSE. Wie cool ist das? Google hat die Satellitenbilder von Wien aktualisiert. Jetzt ist das monumentale Kunstwerk des Künstlers GOLIF auf der freien Fläche neben der Marxhalle zu sehen."Der Beobachter" – mit 30.000 Quadratmetern eines der größten von einem Künstler geschaffenen Bilder weltweit – war als temporäres Kunstwerk in der Karl-Farkas-Gasse 1 ein weithin sichtbares Zeichen. Über Google Earth sieht es nun die ganze Welt. Das Werk zeigte das schwarz-weiße Gesicht eines Riesen, der mit ernstem Blick nach oben schaut.

Entstanden im Sommer 2016

Hintergrund:

Der Künstler Golif malte das Bild im Sommer 2016 – am 17. August wurde es präsentiert. Eineinhalb Monate war der 32-jährige Tiroler mit Farbrollen und speziellen Farbsprühgeräten im dritten Bezirk unterwegs. Alleine in der ersten Woche der Entstehung hat der Künstler 120 Kilometer zurückgelegt. Das gigantische Werk bedeckt eine Fläche von sechs Fußballfeldern. Aufgrund der enormen Größe war das Gesicht nur aus der Luft oder von den Hochhäusern der Wiener Stadtwerke und T-Mobile zu erkennen. Ingesamt wurden für das Projekt 4.920 kg Farbe verwendet.Golif lebt und arbeitet in Wien. Der zeitgenössische Künstler ist 1984 geboren und in Tirol aufgewachsen. Golif sammelt schon früh Erfahrung in verschiedenen Berufen, unter anderem als Vergolder, Schildermaler, Illusionsmaler und Anstreicher. Diese Tätigkeiten spiegeln sich heute in seinen Werken deutlich wider. Seit 2011 studiert Golif an der Universität für Angewandte Kunst in Wien.