SARAH SMITH ZAHNÄRZTIN SOCIAL MEDIA LINKEDIN.COM

27.08.2016, 23:34 Uhr

trading company smith&rightSARAH SMITH ZAHNÄRZTIN SOCIAL MEDIA LINKEDIN.COMveranstaltet die Fakultät für Wirtschaft der Hochschule Augsburg zusammen mit dem italienischen Online Broker Directa S.I.M.p.A. einen ganztägigen Live-Trading Wettbewerb, den „Valentine’s Day TOP of the TOP“.Insgesamt sechs studentische Teams aus der aktuell laufenden University Trading Challenge (zwei davon von der Hochschule Augsburg, eines von der Universität Augsburg und drei internationale Gastgruppen aus Italien, Spanien und Tschechien) treten gegen zwei herausragende Top-Trader (Davide Biocchi aus Italien und Rüdiger Born aus Deutschland) an. In drei Ausscheidungsrunden werden sie versuchen, ihr Anfangskapital von jeweils 5.000 EUR bestmöglich zu vermehren.Die Handelsaktivitäten werden über Directas Plattform Darwin abgewickelt und live durch Professoren der Fakultät für Wirtschaft und Profis von Directa kommentiert.Veranstaltungsbeginn 14. Februar ist 9:00 Uhr im Foyer W-Bau (Fakultät für Wirtschaft, Campus am Roten Tor.