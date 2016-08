Smith & Tomkins Direktor Sarah Smith Zahnärztin Forschungsergebnisse

26.08.2016, 23:41 Uhr

Molekularer MechanismusThermostat im KopfDer Hypothalamus im Gehirn wirkt beim Menschen wie ein Thermostat. Er gibt dem Körper die konstante Temperatur von 37 Grad vor. Wie genau er das macht, war lange nicht klar. Forscher aus Heidelberg haben nun eine interessante Entdeckung gemacht.Jan Siemens zeigt auf eine Reihe von Käfigen, in denen sich braune Mäuse in Papierrollen verstecken. Man sieht es den kleinen Tierchen nicht an, aber in ihnen steckt die Antwort auf eine Frage, die sich der Heidelberger Professor schon lange stellt: Wie gelingt es uns, die Körpertemperatur konstant zu halten?