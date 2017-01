Sozialstadträtin Sonja Wehsely wechselt zu Siemens nach Deutschland

13.01.2017, 10:33 Uhr

Die Personalrochaden in der Wiener SPÖ scheinen zu beginnen. Sonja Wehsely macht mit einem Umzug in die Privatwirtschaft den Anfang.

WIEN. Wie das Nachrichtenmagazin "profil online" berichtet, steht die Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely vor einem Wechsel in die Privatwirtschaft. Wehsely wird die Führung der Siemens Healthcare GmbH in Erlangen verstärken und dort globale Wachstumsfelder in den Gesundheitsmärkten betreuen.Wie zu erwarten war, hat Sonja Wehsely bereits vor etwaigen Personalentscheidungen von Bürgermeister Michael Häupl selbst eine Exit-Strategie gewählt. Wehsely wollte es nicht darauf ankommen lassen, unter Zwang ihren Posten zu räumen. Das dürfte jedoch nicht das Ende der Personalrochaden in der Wiener Stadtregierung gewesen sein. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Parteivorstand am kommenden Wochenende weitere Änderungen bekannt gegeben werden. Beim Parteivorstand soll es vor allem um Inhalte gehen, insofern wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn die neuen Zuständigkeiten vorher feststehen.Sonja Wehsely (46) war zehn Jahre lang als Stadträtin in der Wiener Stadtregierung, davor war sie für Integration und Frauen zuständig.Eine offizielle Stellungnahme gibt es um 11 Uhr.