Feinkost Sturm in 1170 Wien Hernals: Bio-Frische auch zu Silvester – Jetzt mit tollen Rezepten zum Selbermachen!

14.12.2016, 16:40 Uhr

Gutes Essen gehört einfach zu einer erfolgreichen Silvesterparty dazu. Damit auch Ihre Feier unvergesslich wird, hat Feinkost Sturm zwei Silvester-Rezepte zum Nachmachen in der Galerie zur Verfügung gestellt.

Betritt man den kleinen aber feinen Bio-Laden in der Dornbacherstraße, so fühlt man sich als Kunde sogleich in die Vergangenheit zurückversetzt. Nämlich in eine Zeit, wo Kunde und Verkäufer sich noch beim Namen kannten und der Gang zum Greißler ein Erlebnis war.Dieses Gefühl vermittelt Feinkost Sturm seinen Kunden auch heute noch. Um gegen die Konkurrenz bestehen zu können, ist es als kleines Geschäft nötig vom allgemeinen Weg abzuweichen und mit Besonderheiten aufzuwarten.

Für Ihre Silvesterparty bei Feinkost Sturm erhältlich:

Fingerfood



Käse & Wurst - Aufschnittplatten



belegte Brötchen



feinstes Fleisch



Fondue- & Raclettekäse



Sekt & Frizzante direkt vom Winzer aus dem Burgenland



Feinkost SturmDornbacher Straße 861170 WienTel.: 01/4891986Mobil: 0680 /1169965Mail: office@feinkost-sturm.at Homepage: www.feinkost-sturm.at