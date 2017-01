24.01.2017, 11:31 Uhr

Hat sich Schimmel erst einmal in den Mauern oder Wänden festgesetzt, ist dies nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern auch ein gesundheitliches. Deshalb sollte unverzüglich darauf reagiert werden, damit der Schaden so klein wie möglich gehalten werden kann.

Wer andauernde Schimmelbelastung in Wohn- und Schlafräumen zulässt setzt sich einem ernsthaften gesundheitlichen Risiko aus. Vor allem Kleinkinder und Senioren sind besonders betroffen.Nicht immer können feuchte Mauern mit unausreichender Belüftung in Zusammenhang gebracht werden. Was kaum einer weiß: Die Ursache kann auch an einer defekten oder fehlenden horizontalen Sperrung liegen. Wer nicht unmittelbar darauf reagiert, muss mit großen Schäden am Mauerwerk rechnen und damit verbunden mit einem Wertverlust der Immobilie. Von den überhöhten Heizkosten einmal abgesehen.

Mauerwerkstrockenlegung als Tradition

Niederdruck-Injektion mit Supercapillar 100(SMK*)

Wissenschaftlich entwickelt und qualitativ geprüft

Qualität und Zuver­lässigkeit als oberste Priorität

Die ATG Gruppe ist seit 1990 in Deutschland als Experte für Mauerwerkstrockenlegung tätig und nun auch seit 2014 in Österreich aktiv.Über 20.000 Häuser wurden in diesem Zeitraum nachweislich trockengelegt. Gerade in einer sich schnell verändernden Branche, die durch unzählige neue Methoden und Verfahrenstechniken von sich reden macht, kann das Unternehmen stolz auf über 25 Jahre Expertentum verweisen.Mit der hauseigenen Entwicklung des Injektionsmaterials Supercapillar 100(SMK*) avancierte ATG zum Marktführer im Bereich Mauerwerkstrockenlegung. Mittels Niederdruck-Injektion wird über kleine Injektionskanäle, die versetzt in das Mauerwerk gebohrt werden, die betriebsinterne Mikroemulsion Supercapillar 100(SMK*) injiziert. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass die ohnehin schwer belastete Bausubstanz geschont und kein Eingriff auf die Statik des Gebäudes vorgenommen wird. Ganz nebenbei wird wenig Schmutz und Lärm verursacht.Hinter dem System und dem Material von ATG steckt eine jahrelange, wissenschaftliche Entwicklung, die sorgfältig untersucht und überprüft wurde. Das Ergebnis: Die Niederdruck-Injektion gilt heute als höchster Stand der Technik. Doch ATG ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern unterzieht das Verfahren als auch sein Interjektions-Material einer regelmäßigen Prüfung. Die Zufriedenheit der Kunden ist bei ATG eine Maxime nach der gehandelt und gelebt wird, da Ihre Zufriedenheit den Erfolg einer qualitativ hochwertigen Arbeit besiegelt.Die Vorzüge von Supercapillar 100(SMK*) liegen dabei klar auf der Hand. Dadurch, dass es lösungsmittelfrei ist, ist es unbedenklich für Mensch und Umwelt, und damit ideal für die Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen am Haus. Das eingetragene Warenzeichen von ATG ist bei allen herkömmlichen Mauerwerksarten beim Altbau (bis ca. 1985) und maximalen Durchfeuchtungsgraden des Kapillarsystems verwendbar.Als zuverlässiger und professioneller Partner im Bereich der Mauerwerkstrockenlegung bietet ATG seinen Kunden folgendes Leistungsprofil:► Ausführliche und kostenlose Beratung vor Ort► Bestandsaufnahme und kostenlose Schadensanalyse► Erstellung eines Angebotes mit Festpreisgarantie► Absolut verlässliche Fixtermin-Vereinbarung► Schnelle, saubere und exakte Arbeitsausführung► Kostenfreie Nachmessung► Langfristige Garantie auf die durchgeführten ArbeitenDas freundliche Team von ATG nimmt sich unkompliziert und rasch des Problems an und kommt gerne auch direkt zum Kunden, um sich vor Ort ein genaues Bild über den Schaden machen zu können.ATG Feuchtig­keits-Abdichtung GmbHRaiffeisengürtel 622460 Bruck an der LeithaTel.: 02162/65599Öffnungs­zeitenMo-Fr: 08:00-17:00 Uhr