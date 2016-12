Xocolat: Wiener Kunst und Schokolade

07.12.2016, 15:52 Uhr

Wien hat eine reiche Geschichte als Hauptstadt der süßen Genüsse.

Xocolat führt dieses Erbe fort und bietet in den Kontoren in Hietzing (Lainzer Straße 1), der Josefstadt (Josefstädter Straße 16) und im Xocolat Stammhaus in der Inneren Stadt (in der Passage des Palais Ferstel) Premium-Naschereien aus feinster Schokolade.Bei zahlreichen Kreationen für die kommenden Festtage ist nicht nur Schokolade nach Wiener Art in den Packungen, man erkennt auch an den Illustrationen auf den Schachteln den starken regionalen Bezug.Die Motive stammen von Künstler-Postkarten, die vor rund hundert Jahren, zur Zeit des Jugendstils, für die Wiener Werkstätte entworfen wurden.Und damit bieten diese Schokoladen und Bonbonnieren doppelte Freude: als Hommage an eine Zeit großer Kunstentfaltung in Wien und als Gaumenfreude für Genießer unserer Zeit.