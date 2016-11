OBI Wintergrillen

Wiener Neustadt : Obi Baumarkt |

Am 2.12.2016 finden die Wintergrillevents in Obi Märkten in Linz-Leonding, Amstetten und Wiener Neustadt statt. OBI Kunden haben die Möglichkeit an diesen Standorten gratis bei einem Showgrillen mit ausgewählten, namenhaften Profiköchen teilzunehmen. Unter Anleitung der Profiköche zaubern sie ein weihnachtliches, mehrgängiges Menü vom Grill, bekommen Tipps für die perfekte Zubereitung auf dem Grill und erhalten Zusatztricks zu Warenkunde ihres Grillguts. Alle Köche grillen live vor Ort, weswegen Besucher ihr erlerntes Wissen sofort umsetzen und ihr Wintergrill-Menü direkt verköstigen können.