ADVENT IM ATELIER IN DER QUICK

GALERIE - AUSSTELLUNG: Bilder von Gerhard Knotz

.) Punschstand - Atelier-Bar - Kaffee, Kuchen, Getränke.) Kesselgulasch vom Rind, Bratkartoffel vom Rost.) Weihnachtsbasar – nette, kleine Geschenke für Ihre Liebsten.) Kunsthandwerk aus den Werkstätten Verein MorgensternWie jedes Jahr spenden wir sämtliche Einnahmen aus Speisen und Getränken, sowie 20% vom Reinerlös der verkauften Bilder oder Skulpturen einem guten Zweck!Heuer haben wir uns entschlossen die Einnahmen dem Verein Morgenstern zukommen zu lassen. Dieser 1998 ins Leben gerufene Verein begleitet psychisch, sozial und intellektuell leicht beeinträchtigte Menschen ab 12 Jahren. In verschiedenen WG´s, mit Hilfe von Arbeitsassistenz, Werkstätten bis hin zur Lehrausbildung bietet der Morgenstern professionelle Begleitung. Mit Hilfe dieses Vereines bekommen diese jungen Menschen eine Chance den Weg in die Selbständigkeit gehen zu können. Ihre Spende dient zur Finanzierung von Ausflügen, Therapien, usw. Mit Ihrer auch noch so kleinen Konsumation unterstützen Sie den Verein in seiner wichtigen, sozialen Tätigkeit.Auf Ihren Besuch freut sich das "Atelier in der Quick" - Familie Knotz