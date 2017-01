Andrea Händler - "Ausrasten"

AT

Schloss Katzelsdorf , Schloßstraße 1 , 2801 Katzelsdorf AT

Das neue Programm der weiblichen Komik-Supermacht Andrea Händler.

Andrea Händler ist knapp am Ausrasten. Am Flughafen wurde ihre gefakte Tussischleuder von einer Spaßbremse von Zollbeamten konfisziert. Dabei liegen ihre Nerven ohnehin schon blank: Der All-inclusive-Cluburlaub in der Türkei hat die Händler nämlich mörderisch unter Stress gesetzt: Diese Versäumnispanik, dass ihr irgendwo etwas entgeht! Das dauernde Psychogemetzel um die Strandliegen!

Tickets: VVK € 24,-- AK € 26,--

www.katzelsdorf-tickets.at print@home oder 02622 78080