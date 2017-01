Gewinnen Sie Karten für "Dein ist mein ganzes Herz" im Stadttheater Wiener Neustadt

01.01.2017, 08:00 Uhr

Wiener Neustadt : Stadttheater |

Operettentheater Salzburg - Große Operettengala

Schon Mozart gebrauchte den Begriff Operette als Kennzeichnung einer "kleinen" Oper - von Anfang an ist also diese Gattung durchaus ernst zu nehmen. Operetten sind nicht nur amüsant und ausschließlich leichte Kost. Im Gegenteil: manche Operettenarie steht in ihrem musikalischen Anspruch berühmten Arien der klassischen Oper in nichts nach.Operetten sind Gesamtkunstwerke, in denen sich Instrumentalmusik, Gesang, Darstellung und Tanz ergänzen. Sie bersten vor Rhythmus, der das Stillsitzen fast unmöglich macht. Sie besitzen Esprit, Eleganz und prickelnde Erotik, ebenso wie Witz und Gefühl. Operetten schaffen eine Welt voller Träume, eine Welt, die schöner und aufregender ist als der Alltag, ausgedrückt in einschmeichelnder Musik, die ins Blut geht und die noch lange nach Ende der Vorstellung in den Gedanken weiter klingt. Kein Wunder, dass die Operette nach wie vor äußerst populär ist und ein breites Publikum anspricht.

Die Konzert-Galas, die vom Operettentheater Salzburg präsentiert werden, bieten die Gelegenheit, einen musikalischen Streifzug durch diese Welten voller Esprit, Sehnsucht und Lebenslust zu machen. Gerade in Österreich, dem Ursprungsland der klassischen Operette, wie man sie heute kennt, ist dieses Genre immer lebendig geblieben, und wird daher von diesem Ensemble perfekt dargeboten. Das Operettentheater Salzburg wurde bereits bei den ersten beiden Tourneen seit der Gründung mit hervorragenden Kritiken und dem Inthega-Preis für die beste Musiktheaterproduktion der Saison 2009/2010 ausgezeichnet. Die erstklassigen Sänger haben nicht nur das nötige Stimmpotential, sondern auch den Wiener Charme in ihren Darbietungen, die die Musik erst lebendig machen. Ergänzt durch Orchester, Chor und, wo räumlich möglich, auch entzückende Tanzeinlagen, ist es ein Abend, der die Herzen aller Operettenfreunde höher schlagen lässt. Die Erfolge der Konzerte sind überzeugender Beweis für die Vitalität dieser musikalischen Gattung.