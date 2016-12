Gewinnen Sie Karten für "Grand Hotel Palace" im Stadttheater Wiener Neustadt!

17.12.2016, 08:00 Uhr

Wiener Neustadt : Stadttheater |

Gaunerkomödie von Marc Camoletti

Das Grand Hotel Palace, Eve hat soeben eingecheckt. Für den Zimmerkellner John ist es ganz offensichtlich; Eve ist kein gewöhnlicher Gast. Sein geschultes Auge verrät ihm sofort, dass diese Frau nur hier ist, um sich einen reichen Mann zu angeln. Umso besser, denn auf diese Aufgabe hat er sich spezialisiert. Und er hat auch schon einen Plan, wie man einem der sehr vermögenden Hotelgäste das Geld aus der Tasche ziehen kann. Natürlich muss Eve erst noch etwas an sich arbeiten, die Frisur sitzt nicht recht und auch die Koffer verraten ihre wahre Herkunft. Vor allem darf ihr Freund, Alain, sich nicht mehr im Hotel blicken lassen. Er könnte den ganzen Plan zunichtemachen. Alain - der Typ faule Spielernatur, notorisch knapp bei Kasse - ist anfangs nicht einverstanden mit Eves Plan, doch als ihm aufgeht, dass auch er etwas von dem Kuchen abbekäme, verspricht er sich vom Hotel fernzuhalten. Gesagt und nicht getan!Inzwischen hat John das passende Opfer für Eve im Auge: Robert aus den USA. Er handelt mit synthetischen Steinen und hat damit Millionen verdient. Der Plan scheint aufzugehen, denn Robert ist schon am ersten Abend bereit, die Hotelrechnung für die bezaubernde Eve zu übernehmen. Dass er ihr am nächsten Morgen gleich noch einen Heiratsantrag macht, damit hat Eve nicht gerechnet. Nun steht sie vor der Entscheidung: Geld oder Liebe? Robert oder Alain? Ist es tatsächlich so einfach sich einen steinreichen Mann zu angeln? Oder ist hier irgendetwas faul?

Neben seinem Publikumserfolg „Boeing-Boeing“ hat Marc Camoletti an die Theaterstücke geschrieben. Mit der Gaunerkomödie „Grand Hotel Palace“ entführt das Publikum in das schicke Leben im französischen Nobelhotel, das so schick gar nicht ist. Mit viel Witz, Charme und ungeahnten Wendungen zeigt Camoletti, dass die Menschen oft nicht die sind, die sie vorgeben zu sein und die Liebe ebenso schnell vergeht wie sie kommt und umgekehrt.Marc Camoletti, Sohn einer Schweizer Architektenfamilie mit italienischen Wurzeln, wurde 1923 in Genf geboren. Der Berufung seines Vaters kam er nicht nach. Stattdessen wurde er Maler, doch auch diesen Weg verließ er bald. Sein erstes Theaterstück „Semiramis“ wird erst 1963 im Theater Edouard VII aufgeführt. „La Bonne Anne“ wird im Jahr 1958 als erstes seiner Stücke im Theater des Capucines aufgeführt. Da einer der Darsteller in „La Bonne Anne“ plötzlich erkrankte übernahm Marc Camoletti seine Rolle, auch die beiden männlichen Rollen in Boeing-Boeing übernahm er gelegentlich. Mit der Verfilmung von „Boeing, Boeing“ wurde Marc Camoletti weltberühmt. Zu seinen Stücken zählen u.a. „Hier sind Sie richtig“, „Flitterwochen zu Dritt“, „Kein bisschen Angst vor Eifersucht“ und „Madame, es ist angerichtet“. Marc Camoletti starb im Jahr 2003.„Diese reichen Männer suchen einfach immer etwas mit dem sie sich beschäftigen können. Und Sie müssten dieses Etwas sein!“„Was haben Sie im Leben am liebsten?“ „Mich“„Ich muss die Welt durch den Boden des Glases sehen um weniger traurig zu sein.“Mehrfachteilnahmen werden beim Gewinnspiel nicht berücksichtigt!