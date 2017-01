Halpin & Schellhorn im Freigeist

07.01.2017, 15:32 Uhr

Wiener Neustadt: Kieran Halpin und Christoph Schellhorn im Doppelpack im „Freigeist“.

Seit mehr als 40 Jahren ist er bereits „on the road“, und am Freitag, 27. Jänner ist der irische Rockpoet Kieran Halpin endlich auf der „Freigeistbühne“ in Wiener Neustadt, im Doppelpack mit Christoph Schellhorn, Gitarrenvirtuose und ebenfalls Songschreiber aus Tirol, zu erleben. Die beiden Musiker verbindet eine jahrelange Freundschaft, und so wird dieser Konzertabend brüderlich geteilt, bevor man sich in ein gemeinsames Finale stürzt. Die Besucher erwartet eine mitreißende Mischung aus sattem Acoustic Rock, durchgestyltem Fingerpicking und kraftvollem Gesang mit zeitgenössischen Texten.Foto: Markus Dörfler