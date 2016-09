Hell´s Gate – “Türchen öffne dich”

SUB , Singergasse 6-8 , 2700 Wiener Neustadt AT

Wiener Neustadt : SUB |

zum gewohnten Eintrittspreis von 5€ öffnet die Hell´s Gate Crew das „Tor zur Hölle“. Unterstützung auf der Bühne bekommen wir von Confession of Pain (Brutal-Death-Metal-Band aus Neunkirchen), Time to Face Destiny (Melodic Metalcore/Deathcore a là IN YOUR FACE!! aus Wiener Neustadt) und NA15 (RAPCORE aus Eisenstadt).Der leckere HELL´s SHOT erwartet euch beim Eingang, damit der Abend gleich „rosarot“ verläuft. Also bleibt nur eines zu sagen Termin notieren, erscheinen und mal kräftig die Sau rauslassen.



Hell Yeah

eure HELL´s GATE Crew