Kunst-Schnidahahn am Ohaberg

Bromberg: Galerie Hagazussa |

Kunst ist kein alter Hut.....!

Kunst-Schnidahahn 2016Am 10. und 11. September von 14:00 bis 18:00 Uhr gibt es einen bemerkenswerten Höhepunkt in der Schnidahahnroas–Tradition der Buckligen Welt:Die KünstlervereinigungBrombergArtpräsentiert an diesen beiden Tagen ihre Werke in der „Galerie Hagazussa“ auf dem Ohaberg bei Bromberg.Unter dem Motto „Kunst ist kein alter Hut“ zeigen die fünf Künstler Elisabeth Daniel, Francesco da Piri, Maria-Theresia Schwarz-Mach und Hans Schwarzl zeitgemäße, im internationalen Trend liegende Kompositionen und beweisen einmal mehr, dass Kunst beileibe „kein alter Hut“ ist.

Die Künstler laden alle Besucher herzlich ein, „mit Hut“ zur Vernissage in die Galerie Hagazussa auf dem Ohaberg zu kommen. Der ausgefallenste, attraktivste Hut wird sogar prämiert!Und damit die Kunstfreunde die Veranstaltung auch gestärkt genießen können, geben die Bauern der Region einen Eindruck von „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“.Ein charmanter Sommerevent im Herzen der Buckligen Welt, den sie nicht versäumen sollten