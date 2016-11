Mit Jakob, Zwirli- und Zwurlimaus in Weihnachten

30.11.2016, 09:13 Uhr

Von Zeit zu Zeit wandelt Fee Couragine, verkleidet als einfacher Mensch, auf Erden. Dabei trifft sie eine traurige Bauersfrau. Auf die Frage, was denn los sei, klagt die gute Frau der Fee ihr Los: Sie findet keinen Taufpaten für Ihr Söhnchen. Kurzerhand erklärt sich die Fee höchstpersönlich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Unter den Geschenken befindet sich auch ein Zauberelexier, das aus dem Kind einen starken, selbstbewussten Burschen machen soll. Aber oh weh! Die Fee Schusslix bringt das Rezept durcheinander. Trotzdem wird Jakob ein fröhlicher, kerngesunder Bauernbursche. Er hat nur ein Problem. Er vermisst ein ganz bestimmtes Gefühl und deshalb geht er hinaus in die große, weite Welt. Er jagt den Hochmoorschreck, wird Musikmeister bei einem Kaufmann mit schauerlich unbegabten Kindern. Im Auftrag des Königs zieht er nach einem schrecklichen Spukschloss.