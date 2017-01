Mord in Ottakring - Theater im Schloss

20.01.2017 - 19:30h: In der „Volksbühne Ottakring“ wurde eine Studentin mit einem Theaterdolch getötet. Als Ermittler-Duo fungieren Erika Deutinger („Mundl“-Tochter) und Christian Spatzek („Kaisermühlen“- Polizist). Der Erz-Komiker Kurt Hexmann schlüpft in verschiedene Rollen. Autor Helmut Korherr als Erzähler.

Das Publikum kann mitspielen und am Ende wird es eine Verlosung mit Preisen geben.