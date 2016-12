Neustadts Kunst- und Kulturangebot 2017

11.12.2016, 12:59 Uhr

„Bevor das Stadtmuseum und St. Peter an der Sperr schließen und für die Landesausstellung 2019 umgebaut werden, haben wir noch einmal ein richtig breit gefächertes Programm auf die Beine gestellt, dass den hohen Publikumsinteressen entsprechen und neue Akzente setzen wird“, freut sich Piribauer.Der Kulturstadtrat weiter: „Wir bieten wieder ein qualitätsvolles Kunst- und Kulturangebot für Jung und Alt im Stadtmuseum, aber auch wieder sehr interessante Vorträge im Stadtarchiv.Gerade die Jugend ist mir besonders wichtig, es geht darum, Jugendliche für unser Kulturangebot zu begeistern. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Gleichzeitig fördern wir mit dem Programm auch die lokale Kunst- und Kulturszene, der wir wieder breiten Raum für ihr künstlerisches Schaffen geben können“, betont PiribauerDas Programm im DetailMusik/Konzert im Stadtmuseum11.1.2017, 19.30 Uhr: Junge Talente18.1.2017, 19.30 Uhr: Eine musikomische One-Man-Show mit Tom Schwarzmann15.2.2017, 19.30 Uhr: Junge Talente21.2.2017, 18.00 Uhr: Junge Talente17.3.2017, 19.30 Uhr: „Caleidoskop“5.4.2017, 19.30 Uhr: Frühlingsrauschen20.5.2017, 10.00 Uhr: Kinderkonzert „Max und Moritz“ für Volksschulen15.6.2017, 17.00 Uhr: Summer Music – Quintett Varié (im Innenhof)World Music ZyklusDrehleier, Tango, A-Cappella-Gesang, sowie Brückenschläge zwischen Folk und Pop, Wien und Südamerika, dem Cembalo und der Oud, bis hin zu einem Gruß aus Russland: Das alles bietet der World Music Konzertzyklus 2017 im Stadtmuseum Wiener Neustadt!25.1.2017, 19.30 Uhr: Matthias Loibner: "LICHTUNGEN" – Gäste: Maria Salamon (Violine), Hannes Laszakovits (Kontrabass)22.2.2017, 19.30 Uhr: Che Tango29.3.2017, 19.30 Uhr: Hals – Fünf Damen a cappella – Ein experimentelles Stimmbandkollektiv3.5.2017, 19.30 Uhr: Folksmilch: "Melange"9.6.2017, 19 Uhr: World Music Festival mit Vila Madalena, Marwan Abado & Paul Gulda, Russian Gentlemen Club mit Georgij Makazaria – im Innenhof (bei Schlechtwetter im Museum)Sonderausstellungen im Stadtmuseumnoch bis 29.1.2017: Stolpersteine aus Wiener Neustadtnoch bis 26.2.2017: Aus den TrümmernNEU von 24.3. – 31.7.2017: EvangelischKunstausstellungen in St. Peter an der Sperr30.3. – 30.4.2017: Birgit Sauer4.5. – 28.5. 2017: Wiener Neustädter Künstlervereinigung1.6. – 2.7.2017: Michael BottigVorträge im Stadtarchiv10.2.2017: Austro Daimler 1918-1934, Ing. Gerhard Weinzettl12.5.2017: Bauhistorische Ersterfassung der Stadtmauer Wiener Neustadt, Mag. Ralf Gröninger29.9.2017: Austro Daimler und die frühe Luftfahrt, Koloman Mayrhofer20.10.2017: Die Propstei als Denkmal, DDr. Patrick Schicht17.11.2017: Zwischen Hunger und Profitstreben, Schwarzmarktaktivitäten, Mag. Sabine SchmitnerSonstige KulturveranstaltungenMärz 2017: Outdoor Galerie „Schwarze Weiber“ entlang der Stadtmauer/St.Peter.a.d.Sperr20. – 21.5.2017: Museumswochenende NiederösterreichJuli/August: Matinèe im StadtparkJuli/August: Konzertreihe „JazzLokal“10.11.2017: Kultur in der BurgWeihnachtsaktionUnter dem Motto „Schenken Sie Vergnügen“ gibt es bis zum 31. Dezember 10% Ermäßigung auf alle Karten für Konzerte und „World Music“ (Aktion gültig ab einem Kauf von zwei Eintrittskarten!).Kontakt & weitere InfosStadtmuseum/St. Peter an der SperrÖffnungszeiten: Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertage 10.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 10.00 – 20.00 Uhr.Karten erhältlich an der Kasse des Stadtmuseums, Petersgasse 2a, 2700 Wiener Neustadt, Tel.: 02622/373 951, bei allen Ö Ticket-Vorverkaufsstellen und an der AbendkasseWebstadtmuseum@wiener-neustadt.atwww.facebook.com/wn.museumstadtmuseum.wiener-neustadt.at/