AT

, Landegger Str. 6a , 2490 Ebenfurth AT

Rodelhügel Ebenfurth , Landegger Str. 6a , 2490 Ebenfurth AT

Rodel & Bob Party in Ebenfurth

KINDERPUNSCH



Am kommenden Samstag, 21.1.2017 ab 10:00 gibt es neben einem beschneiten Rodelhügel in Ebenfurth auch Punsch, Glühwein und Snacks für eine freie Spende.

Das wird ein riesen Spaß für KLEIN & GROß......



Wir freuen uns auf euer kommen und auf einen lustigen Rodeltag!!