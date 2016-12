Vogelstimmen-Wanderung

Wanderung

Amsel, Drossel, Fink und Star (erkennen) Sie schon? Aber was pfeift und singt denn da noch?Zum Erkennen unserer gefiederten Mitbewohner spielt der Gesang eine wesentliche Rolle.Auf unserem 2-stündigen Sparziergang werden Sie die Gesänge unserer häufigsten Singvögel kennenlernen und erhalten einen kleinen Einblick in die Vogelwelt in unseren Gärten und Wäldern.Bitte nach Möglichkeit ein Fernglas mitnehmen.€ 13,--€ 11,-- für Mitglieder Verein Freundinnen und Freunde von „Natur im Garten“Irene ZviegerEin genauer Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekannt gegebenAnmeldung beim "Natur im Garten" Telefon unter 02742/ 74333 bzw. gartentelefon@naturimgarten.at