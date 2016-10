WOCHENHOROSKOPE 3.Oktober bis 9.Oktober 2016

01.10.2016, 13:19 Uhr

ERDZEICHEN:

Die Woche erlebst du laute positive Überraschungen. Du begegnest Menschen, die eine positive Auswirkung auf dich haben. Sie fördern dich, geben dir gute Ratschläge - die nötige Motivation hast du also für die Woche.Die Liebessterne stehen gut für dich. Paare die mitten in einer Krise stecken, haben die Chance wieder zueinander zu finden. Wenn du ein Single bist, die Chance den Traumpartner zu finden stehen gut - unternimm was, geh aus. Du triffst dich garantiert interessante Menschen.: Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.

LUFTZEICHEN:

WASSERZEICHEN:

FEUERZEICHEN

Du hast den besten aller Sterne auf deiner Seite . Du bemühst dich in der Arbeit mit Erfolg, machst Vorschritte, kommst mit neuen Menschen in Kontakt, die dich weiter inspirieren.Was die Liebessterne betrifft - mach keine unüberlegte Schritte, oft ist doch besser, auf das Herz zu hören. Es könnte passieren dass du Menschen, die dir nah stehen, beleidigst. Solltest du mit bestimmten Situationen überfordert sein, was dein Leben betrifft, am besten ist, dich zurück zu ziehen, um einen klaren Kopf zu bekommen.: Wer Geduld sagt, sagt Mut, Ausdauer, Kraft.Die Woche wird etwas gemischt für dich. Einerseits klappt es es in der Arbeit, deine Argumente sind überzeugender als sonst, anderseits läuft es im Privatleben nicht so gut. Du könntest mit Tatsachen konfrontiert werden, die du ungerecht findest und eine ganz andere Meinung hast.Trotzdem wäre es sinnvoll, die Meinung der anderen zu respektieren, bevor es zu grössere Diskussionen kommt.: Die echte Geduld zeugt von großer Elastizität.Die Woche wird dein Geduld auf die Probe gestellt. Du bist normaleweis der Mensch, der auf jedes Problem eine Lösung findet. Die erste hälfte der Woche schaut aber aus dem heutigen Sicht, etwas unruhiger aus. Die zweite hälfte bringt wieder Zufriedenheit- du kannst mit bestimmten Situationen, die dir bisher Ärger bereitet hatten, umgehen.In deinem Privatleben klappt es diese Woche sehr gut - unternehme was mit deinem Partner - für eure Beziehung würde es definitiv gut tun.: Eine positive Einstellung zu lösbaren Problemen ist bereits der halbe Erfolg.Die Woche verläuft positiv für dich. Du verstehst dich mit deinen Mitmenschen hervorragend. Solltest du mit jemandem Probleme haben, die Woche ist geeignet, um über die zu reden, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.Du verstehst dich mit deinem Partner sehr gut, was aber wichtig ist, immer zu deiner Meinung zu stehen. Lass dich nicht zu Dinge überreden, die du nicht machen willst. Bleib dir selbst treu.: Der Mensch, der alle positiv sieht, denkt auch so.Die Woche wird etwas chaotisch, überhaupt was die erste Hälfte betrifft. Deine Pläne scheinen aufzugehen,alles erscheint etwas hoffungslos . Du darfst aber auf keinem Fall aufgeben, diese Periode hat auch ein Ende. Überdenke gewisse Dinge nochmal, um bessere Ergebnisse zu erzielen.Was dein Privatleben betrifft - lass deinen Partner ausreden, so könnt ihr die Probleme aus die Welt schaffen.: Hab Geduld,alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden.Die Woche ist geeignet, um Missverständnisse und Unklarheiten aus die Welt zu schaffen. Das betrifft vor allem deine Partnerschaft. Traue dich über die Probleme zu reden - du wirst dich nachher viel besser fühlen.Es würde dir gut tun, endlich mal auszugehen, einen interessanten Abend mit den Menschen, die dir nah stehen, zu verbringen. Du brauchst Ablenkung vom Alltagstress - nimm die Einladungen die du kriegst, an.: Denke an das Schöne das du erreicht hast, und das Negative wird zur Nebensache.Du musst diese Woche die Dinge langsam angehen, für deine Aufgaben Zeit lassen. Ansonsten kommt alles durcheinander. Du wirst hektischer, verlierst deine Nerven. Wenn du ruhig bleibst, dir Zeit gibst, ist die beste Alternative für dich den Alltagsstress zu bewältigen.Für dein Liebesleben stehen die Sterne gut. Du hast plötzlich mehr Lust auf gemeinsame Aktivitäten - das bringt euch wieder näher zueinander..Dein Zitat für diese Woche: Die Geduld ist der Schlüssel zur Freude.Du bist diese Woche besonders emotional und empfindlich. Es könnte passieren dass in der Arbeit zu Missverständnisse kommt weil du alles viel zu viel zum Herzen nimmst. Das stellt dich auf die Probe. Deshalb wäre es sinnvoll, etwas Entspannendes zu unternehmen - Massage, Meeresalzbad würden dir besonders gut tun.Im Bereich Partnerschaft und Liebe stehen die Sterne gut für dich. Deine Gefühle sind stark, die Woche verläuft harmonisch, von romantischen Gefühlen geprägt.: Wir können keine großen Dinge vollbringen - nur kleine, aber die mit großer Liebe.Positive Einstellung, angenehme Ausstrahlung - was will man mehr? Lieber Widder, die Woche ist die Sonne auf deiner Seite. Du findest ganz leicht eine Lösung für ein plötzlich auftauchendes Problem, triffst dich mit Menschen, die für dich eine Bedeutung haben werden, was deine Zukunft betrifftWas dein Liebesleben betrifft - halte die Augen offen, die positivste und schönste Überraschungen erleben wir, wenn wir damit nicht rechnen.: Man ist meistens nur durch Nachdenken unglücklich.Herausforderungen bereiten für dich keine Probleme - du erledigst alles schnell, mit Erfolg. Wenn du von jemandem kritisiert wirst, weckt deinen Ehrgeiz noch mehr. Pass aber auf dass du dich nicht übernimmst, dass du dich nicht überschätzt. Besser, sich immer wieder eine kurze Auszeit zu gönnen, um einen klaren Kopf zu bekommen.Im Privatleben läuft es gut, du verstehst dich mit deinem Partner hervorragend.:Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen.Dir kann diese Woche etwas sehr positives gelingen. Du gibst nicht auf, kommst langsam aber sicher an dein Ziel. Trotzdem gut überlegen, überhaupt bei wichtigen Entscheidungen - du solltest jetzt nichts überstürzen.Was deinen Partnerschaft betrifft - nicht zu unüberlegt handeln, besser abwarten. So kommt es zu keine Streitigkeiten.: Hab Geduld mit allen Dingen, aber besonders mit dir selbst.