WOCHENHOROSKOPE vom 05.Dezember bis 11.Dezember

04.12.2016, 21:29 Uhr

ERDZEICHEN

Du hast diese Woche die Möglichkeit Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten zu klären. Die Sterne stehen gut für dich, du kannst auf die Probleme eine endgültige Lösung finden.Was sehr wichtig wäre für dich, eine kurze Auszeit zu nehmen - wichtig, du kannst neue Energie tanken. Die Welt schaut nachher viel schöner und bunter aus für dich.Du hast neue Ideen oder Projekte im Kopf? Die Woche ist gut geeignet um sie zu verwirklichen - das Ergebnis entspricht deine Erwartungen.: Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN



FEUERZEICHEN



Wenn du das Gefühl hast, du kriegst zu wenig Aufmerksamkeit von deinem Partner, wäre gut darüber zu reden. Plane einen schönen gemeinsamen Tag mit ihm - genieße die Liebe und das Glück, lass dich von den negativen Gedanken nicht herunterziehen.Es könnte in der Arbeit zu Spannungen oder Diskussionen kommen - lass dich nicht provozieren, die Lage beruhigt sich sowieso bald, die Stimmung wird besser. Schone deine Nerven.: Ruhe ist für die Seele der Anfang der Reinigung.Du solltest diese Woche mit deinem Partner ein gemeinsames Programm planen. Überrasch ihn mit einem romantischen Abend - lass den Alltag auf keinem Fall zu sehr in euer Leben einkehren. Eine Beziehung darf nie zu selbstverständlich werden - achte darauf.Nimm dir Zeit um die schönste Momenten des Lebens zu geniessen - teile deine Kräfte so ein, dass du auch für schöne Erlebnisse Zeit hast - der Job ist wichtig, aber nicht der wichtigster. Probiere das Gleichgewicht zu finden.: Wir finden innere Ruhe bei denen, die wir lieben, und wir schaffen in uns einen ruhigen Ort für jene, die uns lieben.Die Liebessterne stehen diese Woche auf deiner Seite. Du hast Möglichkeit neue interessante Menschen kennenzulernen - vielleicht die große Liebe ist auch dabei. Unternehme was und halte deine Augen offen. Man kann es schließlich nie wissen...Du bist im Job sehr motiviert und energetisch, willst alles auf einmal erledigen. Du setzt dich damit unnötig unter Druck - schalte um einen Gang zurück, teile deine Kräfte überlegt ein.Auf deine Geldbörse solltest du auch aufpassen - nicht unüberlegt Geld ausgeben, du könntest nachher sehr bereuen, unüberlegt gehandelt zu haben.: Das größte Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herz zu finden.Wenn du dich körperlich nicht so gut fühlst wäre sinnvoll dich durchchecken zu lassen. Vernachlässige deinen Körper auf keinem Fall, achte auf die Warnsignale. Mach mehr Sport, geh auf die frische Luft - tue etwas für deine Gesundheit.Im Job läuft es auch nicht immer nach Wunsch. Du musst akzeptieren dass es schlechtere Zeiten auch gibt - setz dich aber auf keinem Fall unter Druck, bald geht es bestimmt Berg auf.Was dein Privatleben betrifft - verbringe mehr Zeit mit deinem Partner bevor euere Beziehung zur Routine wird.: Manchmal warten wir mit bestimmten Dingen so lange, als hätten wir ein zweites Leben.Du brauchst diese Woche viel Energie und Motivation. Deshalb ist es wichtig auf dich, deine Gesundheit zu achten. Schone dich, achte auf deine Ernährung, reg dich über unnötige Dinge nicht auf. Meide Diskussionen und Auseinandersetzungen - zieh dich zurück um einen klaren Kopf zu bekommen. Ansonsten könnte es zu Problemen kommen.Auch mit deinem Partner läuft es zurzeit nicht so wie es du dir wünschen würdest. Da gilt es auch - denke nach bevor du unüberlegt beurteilst oder verurteilst . So schaffst du es, die Probleme aus dem Weg zu räumen.: In der Ruhe liegt die Kraft.Venus ist diese Woche auf deiner Seite. Du erlebst viele positive Momente mit deinem Partner, romantische Stunden warten auf dich.Im Job schaut es aber ein bisschen anders aus. Achte darauf, dich nicht zu übernehmen, treibe deinen Körper nicht unnötig an seine Grenzen - gönne dir zwischendurch eine kurze Pause um neue Energie zu tanken. So erreichst du deine Ziele leichter ohne deine Nerven zu sehr strapazieren zu müssen.: Lebe nur nach dei er eigenen Melodie und tanze nicht nach Noten anderer, sonst kommst du aus dem Takt.Du solltest dich danach streben, das Gleichgewicht zwischen Job und Privatleben zu halten. Wenn du mit deinem Partner zu wenig Zeit verbringst ist nicht zum Vorteil - Diskussionen und Streitigkeiten sind vorprogrammiert. Einem romantischen Abend steht nichts im Wege . Die gemeinsame Zeit wird euch beiden gut tun.Im Job solltest du auf die Bremse treten bevor es nicht zu Spät wird - deine Gesundheit ist wichtiger als alles andere.: Glaube und handle so, als sei es unmöglich zu scheitern.Belaste dich nicht unnötig mit Dingen die aussichtslos sind - deine Seele, deine Nerven leiden darunter. Umgib dich mit Menschen die dir gut tun - sie lenken deine Gedanken von solchen Problemen ab.Achte mehr auf deine Gesundheit - eine ausgewogene Ernährung, viel Zeit auf der frischen Luft können Wunder bewirken. So überstehst du die Alltagsprobleme mit Links.Im Job - sollte es zu Diskussionen kommen, vertrete deine Meinung, lass dich nicht provozieren. Du kannst auf deine Intuitionen hören - sie lassen dich garantiert nicht im Stich.: Du holst nicht das in dein Leben was du dir wünscht, sondern das was du bist und ausstrahlst. Wie Innen so Außen.Geh aus, unternimm was interessantes - du kannst diese Woche deinen Traumpartner treffen. Geh auf die Menschen zu, sei offen - es zahlt sich garantiert aus. Es ist durchaus Mögluch, dass aus einem interessanten Gespräch mehr werden kann.Im Job läuft es alles wie du dir es wünscht. Trotzdem ist es sehr wichtig auf deine seelische und körperliche Gesundheit zu achten. Nimm dir die Zeit für eine Entspannungsmassage , Yoga - für etwas entspannendes. Tanke bisschen Energie, lade die Batterien wieder auf. So kommst du mit den Stresssituationen besser zu Recht.: Was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer.Dein Geist und und Seele sind im Superform . Das hilft dir im Job deine Ziele zu erreichen, deine Pläne in die Tat umzusetzen. Du solltest bereit sein für deine Wünsche und Ziele zu kämpfen. Die Energie und Ausdauer hast du auf alle Fälle dafür. Traue dich!Unternehme was mit deinem Partner - ein gemeinsames Programm würde euch beiden gut tun. Frische Luft in die Beziehung zu bringen ist sehr wichtig - tue was dafür.: Sehr viel klüger ist es, im Streben nach dem eigenen Glück auch an die anderen zu denken.Die Woche fängt eher langweilig und irgendwie ohne Motivation an. Nimm dir frei wenn es möglich ist - die Welt schaut nachher garantiert anders aus.Nimm auf deine Wohlbefinden Rücksicht - tue etwas für deinen Körper und Seele. Eine ausgewogene Ernährung, Sport und die positive Einstellung helfen dir das innere Gleichgewicht zu finden.Was dein Privatleben betrifft - lerne deinen Partner mehr zu schätzen bevor es zu spät wird und euere Beziehung zur Routine wird.: Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein.