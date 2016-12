WOCHENHOROSKOPE vom 12. Dezember bis 18. Dezember

10.12.2016, 17:36 Uhr

ERDZEICHEN

Stier:Die Liebessterne stehen diese Woche gut für dich. Plane mit deinem Partner einen schönen Abend - genieße die Zweisamkeit.An deinem Selbstbewusstsein mangelt es auch nicht - du fühlst dich stark und selbstbewusst, erledigst deine Aufgaben schnell und präzise.Auch die Teamarbeit funktioniert sehr gut, deine Kollegen lassen sich von dir inspirieren.Du kannst ruhig auf deine Intuitionen hören, sie werden dich nicht im Stich lassen.: Wo dein Interesse ist, da ist deine Energie.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Venus ist diese Woche auf deiner Seite. Du kannst ruhig auf dein Bauchgefühl hören, du wirst von dem nicht getäuscht. Die Möglichkeit die große Liebe kennenzulernen ist diese Woche sehr hoch - geh aus, nütze deine Chancen.Im Job läuft es auch gut - du bist kreativ, setzt deine Pläne in den Tat, dein Vorgesetzter ist zufrieden mit deiner Arbeit. Wichtig ist es aber immer wieder eine kurze Pause einzulegen - so schaffst du perfekt, deine Aufgaben zu erledigen.: Motivation bewegt dich zum Start.Du brauchst dir diese Woche keine negativen Gedanken machen - alles entwickelt sich nach deinen Pläne. Du bist gut gelaunt, dir gelingt alles was du anpackst. Auch im Privatleben erlebst du viele schöne Momente.Was Finanzielle Angelegenheiten betrifft - du solltest vorsichtig sein, nicht unüberlegt Geld ausgeben oder investieren. Lieber zweimal überprüfen bevor du eine wichtige Entscheidung triffst.: Vorsicht ist das, was wir bei anderen Feigheit nennen.Du solltest diese Woche mit deinem Partner was unternehmen, einen romantischen Abend verbringen oder ins Kino gehen. Dein Partner und deine Beziehung sollte dir nicht zu selbstverständlich werden. Unternehme etwas - es wird euch beiden gut tun.Im Job - lass dich von niemandem beeinflussen, bleib auf deinem Weg - du liegst goldrichtig was deine Pläne und Ideen betrifft. Du kriegst wahrscheinlich eine gute Nachricht oder du wirst von deinem Vorgesetzter gelobt für deine gute Leistungen.: Selbstvertrauen ist die erste Voraussetzung für große Vorhaben.Steh zu deiner Meinung, lass dich von niemandem beeinflussen oder unter Druck setzen. Man kann natürlich Kompromisse schließen und dadurch ein gemeinsames Basis erschaffen - um größere Diskussionen zu vermeiden.Auch wenn du die letzte Zeit oft negative Erlebnisse hattest, du darfst aufatmen, es geht wieder Bergauf. Das Wichtigste ist ein positives Denken.: Ein Kompromiß ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind.Du bist die letzte Zeit etwas nervös, innerlich unruhig. Probiere es, die Dinge von ihre positiven Seite zu sehen - einfach umdenken, das ist die Lösung.Nicht hudeln - könnte dein Motto für diese Woche sein. Auch wenn du voll motiviert bist wäre sinnvoll alles nach der Reihe zu erledigen, ausserdem sich zuviel in den Vordergrund zu spielen wirkt egoistisch - besser sich ein bisschen zurück zu halten.: Die größten Ereignisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.Probiere es das Gleichgewicht zu finden zwischen Job und Privatleben. Teile deine Energie so ein dass du für die Erholung und Entspannung auch "Zeit" hast, sonst wird die Batterie schnell leer.Im Job - verfolge deine Ziele unermüdlich, du bringst damit hervorragende Leistungen. Wichtig ist es aber immer wieder eine kurze Ruhephase einzulegen.: Motivation bewegt dich zum Start.Di solltest dir diese Woche Zeir nehmen über deine Absichten und Wünsche nachzudenken. Wenn du mit deinem Partner Probleme hast ist die beste Lösung mit offenen Karten zu spielen, einen reinen Tisch zu machen - so findet sich schnell eine Lösung.Im Job - dein Chef ist zufrieden mit deinen Leistungen, deine Arbeitskollegen auch. Du solltest ihnen bei den Problemen helfen - sie brauchen deine Unterstützung.: Man muss an sich selbst glauben, das ist das Geheimnis!Du bist diese Woche besonders positiv eingestellt, hast eine positive Austrahlung. Geh auf deine Mitmenschen zu, du hast die Möglichkeit interessante Menschen kennenzulernen. Vielleicht die große Liebe ist auch dabei - wer weißt es.Im Job musst du dich anstrengen um Erfolge zu erzielen. Wenn du was erreichen willst, solltest du dahinter bleiben, so lassen sich die Erfolge nicht mehr lange auf sich warten.: Einige träumen bloß von Erfolg während andere dafür hart arbeiten.Vergiss deine Freunde nicht - es ist an der Zeit dich mal wieder zu verabreden und dich mit ihnen zu treffen. Durch Menschen die dir nah stehen kannst du neue Energie tanken .Auch wenn du viel Wert auf Sport und Bewegung legst, solltest du auf deine Ernährung auch achten. Nimm die Signale deines Körpers ernst - so kannst du dich dementsprechend verhalten.Im Job läuft es gut - du hast neue Ideen, die du lecht verwirklichen kannst. Wichtig ist es dahinter zu bleiben.: Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen geschafft hättest.Du solltest nächste Woche mal genau überlegen, ob es nicht ernsthaft Zeit für Veränderungen ist. Vergiss aber dabei Ihren Partner nicht, ihr könnt nur gemeinsam eine Lösung finden.Im Job - Du bist gelangweilt,irgendwie unmotiviert, hast eine schlechte Laune. Es liegt aber nur an dir, das zu ändern. Probiere es, positiv zu die Dinge zu stehen, unternehme etwas, was dir wieder die neue positive Energie gibt, was du brauchst.: Was Dich motivieren sollte: irgendjemand will das Gleiche haben wie Du.Es wäre wichtig für dich, diese Woche was zu unternehmen. Geh aus,triff dich mit lang nicht gesehenen Freunden - du brauchst ihre positive Energie .Wirf dich in die Schale - man kann es schliesslich nicht wissen, vielleicht erwartet dich eine angenehme Überraschung.Im Job - da deine Nerven etwas strapaziert sind, wäre es wichtig Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Lass dich nicht provozieren, meide Menschen die dich herunterziehen. Konzentriere dich auf Menschen die dir gut tun, sei hilfsbereit wenn deine Hilfe gebraucht wird.: Träume und Ziele, das ist der Zündstoff deiner täglichen Selbstmotivation und der Antrieb dich jeden Tag aufs neue anzustrengen, um deinem Ziel näher zu kommen, deinen Traum zu leben.