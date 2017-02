WOCHENHOROSKOPE vom 13. Februar bis 19. Februar

12.02.2017, 19:31 Uhr

ERDZEICHEN

Es wäre zum Vorteil, wenn du dich um deine Sachen kümmern würdest, statt dich immer wieder in andere Angelegenheiten einzumischen. Auch wenn du es gut meinst - es kann immer wieder etwas falsch verstanden werden. Am besten, halte dich aus Streitigkeiten oder Diskussionen raus.Gesundheit - du hast diese Woche genug Energie, die du zu deinem Vorteil nützen kannst - schau mehr auf deine körperliche Gesundheit, treib mehr Sport.Im Job - Wenn du deine Ziele erreichen willst, sei bereit, dafür mehr zu arbeiten - nur mit vollem Elan kann man es schaffen, erfolgreich zu werden.: Es sind immer die einfachsten Ideen, die außergewöhnliche Erfolge haben.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Wenn du mit Menschen in deiner Umgebung Probleme hast, wäre es am besten, einen reinen Tisch zu machen. Du solltest unbedingt darüber reden, was dich stört - du wirst dich nachher besser fühlen. Alles was man sich nicht ansprechen traut, belastet unnötig die Seele und den Körper.Gesundheit - Du solltest mehr für deinen Körper tun. Es würde dir nicht schaden, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen, dich mehr zu bewegen.Im Job - da gilt es auch: rede darüber, was dich stört, kläre die Probleme, sei aber nicht zu gutmütig - du könntest es später bereuen.: Reden wir leise und offen miteinander. Je offener, desto leiser.Rede mit deinem Partner über deine Wünsche und Absichten, diese Woche ergeben sich Möglichkeiten dafür. Durch deine Ehrlichkeit wird deine Beziehung stärker und inniger.Gesundheit - um den Stress und innere Unruhe abzubauen, wäre es am besten, mehr Zeit für dich zu nehmen. Such dir Beschäftigungen, die deinen Geist und Körper entspannen.Im Job - hilfsbereit zu sein ist gut und schön, die Grenzen sollten trotzdem eingehalten werden. Konzentriere dich mehr auf deine Arbeit, statt die Aufgaben von den anderen erledigen zu wollen - es nimmt viel zu viel Energie weg von dir.: Vernachlässige nicht dein eigenes Feld, um das eines anderen zu jäten.Du solltest diese Woche mehr mit deinem Partner unternehmen. Bring frischen Wind in deine Beziehung - plane etwas Tolles mit deinem Partner, sonst nimmt der Alltag überhand - mach was dagegen.Gesundheit - nimm dir die Zeit zum Entspannen und neue Energie zu tanken. Konzentriere dich nur auf dich, lass es dir gut gehen - du brauchst das hin und wieder.Job - Dein Chef ist zufrieden mit deiner Arbeit, deshalb solltest du die Möglichkeit nützen und nach einer Gehaltserhöhung zu fragen - die Chancen, eine positive Antwort zu bekommen, sind groß.: Die entspannendsten und natürlichsten Bewegungen unserer Seele sind die schönsten, ihre besten Werke sind ihre ungezwungensten.Du bist innerlich unruhig und unausgeglichen, reagierst gereizt auf deine Mitmenschen. Es wäre gut, ein bisschen innenzuhalten, um zu realisieren, was der Grund deiner inneren Unruhe ist. Rede offen darüber, was dich stört, ein klärendes Gespräch kann dir viel helfen, um deine innere Ruhe zu finden.Gesundheit - du solltest mehr Sport treiben und auf deine Ernährung achten. Im Alltagsstress vergisst man oft, wie wichtig geregelte Mahlzeiten und gesundes Essen sind. Spätestens, wenn dein Körper seine Signale sendet, solltest du realisieren, dass du mehr für deinen Körper tun musst.Im Job - unmotiviert und müde fängst du die Woche an. Ab Mittwoch ändert sich die Lage, du hast bessere Laune, erledigst deine Aufgaben rasch. Nütze diese positive Phase um deinen Träumen und Zielen näher zu kommen.: Je größer die Schwierigkeit, die man überwand, desto größer der Sieg.Genieße dein Leben wie es ist, setz dich nicht dauernd unter Druck - wenn du ein paar Dinge lockerer siehst, begegnest du deinem Partner fürs Leben bestimmt schneller.Gesundheit - Du solltest dir immer wieder eine kleine Pause vom Alltagstress gönnen. Mach das, was dir Freude macht, probiere dich zu entspannen. So kommt die Energie, die du brauchst, schneller zurück.Im Job - eine saubere und ordentliche Umgebung ist die beste Voraussetzung für eine gute Leistung. Räume deinen Schreibtisch auf, stell persönliche Gegenstände hin - in einer angenehmen Umgebung lässt sich besser arbeiten.: Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser, als was du erstreben magst.Du erlebst diese Woche viele schöne Momente. Die Liebessterne stehen gut für dich, überlasse aber nichts dem Zufall - organisiere einen romantischen Abend mit deinem Partner.Gesundheit - Ständig dich für den anderen aufzuopfern ist keine Option für einen längeren Zeitraum. Es sollte auch genug Zeit für dich selbst bleiben, sonst rebelliert dein Körper schneller als du denkst.Im Job - Du musst nicht immer anderen ihre Aufgaben erledigen - konzentriere dich mehr auf deine eigene Arbeit, lass dich von keinem beeinflussen.: Kein Tag hat genug Zeit, aber jeden Tag sollten wir uns genug Zeit nehmen.Diskussionen und eventuelle Streitigkeiten stehen dir diese Woche bevor. Es wäre gut, dich nicht in andere ihre Angelegenheiten einzumischen - das erspart Nerven und Zeit. Halte Abstand, so entkommst du einigen Spannungsmomenten.Gesundheit - du kannst mental stark bleiben, indem du auf deine Ernährung und ausreichende Schlaf achtest. Verbringe mehr Zeit an der frischen Luft - ist unerlässlich für dein inneres Gleichgewicht.Im Job - du solltest diese Woche deine Gedanken in die Tat umzusetzen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz bist, bewirb dich einfach - die Chancen, um ein positives Ergebnis zu erzielen, sind hoch.: Wer die ganze Nacht schläft, hat am Tage Anspruch auf ein wenig Ruhe.Deine Menschenkenntnis lässt dich diese Woche auch nicht im Stich. Du spürst Neid und Missgunst eindeutig - trenne dich von negativen Menschen, die in dir diese negative Gefühle wecken. Es ist wichtig, dich mit Menschen zu umgeben, die dir Energie und ein positives Lebensgefühl geben.Gesundheit - Du bist voller Energie, dein Immunsystem ist stark. Nütze diese positive Zeit, um etwas Interessantes oder Entspannendes zu unternehmen. Es ist wichtig, du fühlst dich wohl dabei.Im Job - kümmere dich nicht um die Menschen, die zu dir negativ stehen und neidig sind - durch deine guten Leistungen haben sie keine Chance, dir was anzutun. Setze deine gute Arbeit fort, so kommst du zu deinen Zielen näher.Dein Zitat für diese Woche: Habe Geduld! Keine Windmühle läuft dem Wind nach.Du solltest dir diese Woche mehr Zeit nehmen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Zielstrebig seine Ziele zu verfolgen ist lobenswert, trotzdem wäre es gut, mehr die schöne Seiten des Lebens zu genießen. Verbringe einen schönen und romantischen Abend mit deinem Partner - es wird eurer Beziehung auch gut tun.Gesundheit - da gilt es auch, mehr Zeit für dich nehmen, etwas Entspannendes zu unternehmen fördert den Geist, stärkt den Körper. Gönne dir die Zeit, die du zum Entspannen brauchst.Im Job - Teamarbeit funktioniert diese Woche sehr gut. Deine Kollegen hören auf dich, lassen sich durch dein gutes Beispiel inspirieren.: Man trinkt den Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen.Du bist sehr sensibel und empfindlich, reagierst gereizt auf deine Mitmenschen. Du fühlst dich sowieso nicht so gut in deiner Haut die letzte Zeit. Trotzdem solltest du die Hoffnung nicht aufgeben - es geht bald bergauf, die Sonne kommt zurück in dein Leben.Gesundheit - du hast die letzte Zeit viel geleistet, deshalb wäre es gut, dir die Zeit für die Entspannung zu nehmen. Gönne dir was Schönes oder verbringe einen richtig schönen Abend mit deinem Partner.Im Job - da gibt es keinen Grund zur Sorge. Es läuft alles nach deinen Vorstellungen - nur weiter so, die Anerkennung von deinen Arbeitskollegen lässt nicht mehr lange auf sich warten.: Entspannung ist der Schlüssel zum Erfolg.Mach dir keine Gedanken über Dinge, die du nicht ändern kannst, man muss sich im Leben oft mit bestimmten Situationen abfinden. Konzentriere dich mehr auf deine Familie oder auf Menschen, die dir wichtig sind - sie geben dir die positive Energie die du brauchst.Gesundheit - lass dich nicht zuviel gehen, mach etwas aus dein Leben. Plane ein gemeinsames Programm mit deinen Liebsten, es ist wichtig, du kommst dabei zu neuer Energie.Im Job - Du bist immer hilfsbereit und für deine Arbeitskollegen da, es wäre trotzdem sinnvoller, dich mehr auf dich selbst zu konzentrieren. Nimm Hilfe in Anspruch, probiere nicht immer alles alleine zu erledigen.: Keine Zeit ist nicht die Realität, sondern deine Entscheidung.