WOCHENHOROSKOPE vom 19. Dezember bis 25. Dezember

18.12.2016, 16:26 Uhr

ERDZEICHEN

Du kannst diese Woche mit Stress gut umgehen. Deine innere Ausgeglichenheit hilft dir auf jedes Problem oder stressige Situation eine Lösung zu finden. Die Woche bringt dir neue Chancen oder Aufstiegsmöglichkeiten - nütze deine Möglichkeiten.Du solltest auch ein paar Dinge aus deiner Vergangenheit überdenken. Wenn es Menschen gibt, mit denen du dich versöhnen möchtest - die Woche ist gut geeignet, um es zu tun.: Du kannst. Ende der Geschichte.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Spiele dich nicht zuviel in den Vordergrund, es wäre statt dessen besser, mehr Rücksicht auf deinen Partner zu nehmen. Er braucht deine Nähe und deine Aufmerksamkeit - probiere zwischen Geben und Nehmen das Gleichgewicht zu halten.Achte auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung - viel Sport und Bewegung bringen dir wieder die Ruhe, die du brauchst. So kommst du mit dem Alltagsstress auch besser zurecht.: Bist du im Recht, kannst du die Ruhe bewahren. Bist du im Unrecht, darfst du sie nicht verlieren.Du solltest dir diese Woche was einfallen lassen, um frischen Wind in deine Beziehung zu bringen. Du kannst viel dafür tun - an einer Beziehung sollte man immer "arbeiten".Im Job - du fühlst dich müde und ausgelaugt. Es wäre gut, wenn du dir eine Auszeit nehmen würdest. Genieße die angenehmen Seiten des Lebens. So tankst du neue Energie, die stressige Zeit vor Weihnachten ist sowieso bald vorbei.: Wer das Ziel kennt, kann entscheiden; wer entscheidet, findet Ruhe; wer Ruhe findet, ist sicher; wer sicher ist, kann überlegen; wer überlegt, kann verbessern.Du solltest diese Woche besonders vorsichtig sein, triff keine unüberlegten Entscheidungen - es ist wichtig, überlegt zu handeln.In der Arbeit läuft es nicht immer nach deinen Plänen. Es hat einen Grund - du bist müde und unmotiviert. Gönne dir deshalb ab und zu eine kurze Auszeit, es wird dir gut tun. Du wirst dadurch geduldiger, was dir beim Erreichen deinen Ziele helfen kann.: Ruhe bringt Gleichgewicht und Leichtigkeit. Gleichgewicht und Leichtigkeit bringen inneren Frieden und Gelassenheit.Du solltest diese Woche mehr Zeit mit deinem Partner verbringen - es wäre gut, ein gemeinsames Programm zu planen. Ansonsten fühlt sich dein Partner von dir vernachlässigt.Auch wenn du immer wieder gute Ideen hast, du solltest die Vorschläge deiner Arbeitskollegen nicht ignorieren. Probiere es, dich mehr auf die Gruppenarbeit zu konzentrieren - so erreicht ihr eure Ziele am schnellsten.: Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder.Du solltest die Probleme noch rechtzeitig beseitigen, bevor sie zu groß werden. Auch wenn du von deinem Recht überzeugt bist, es wäre zum Vorteil, die anderen auch zu Wort kommen zu lassen.Achte mehr auf deine Gesundheit - mach mehr Sport, verzichte auf zuviel Fettiges und Süßes. Hör auf deinen Körper - es wird dir bald besser gehen.Im Job - sei mutiger, rede endlich über deine Pläne, die Woche hast du die Möglichkeit, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen.: Habe den Mut, die Schätze hervorzubringen, die in dir versteckt sind.Du bist ein Familienmensch, deshalb ist Weihnachten für dich eines der schönsten Feste überhaupt. Genieße die Zeit mit deinen Liebsten, die Sterne sind auf deiner Seite - alles wird nach deinen Plänen ablaufen.Im Job - du hast eine stressige Zeit hinter dir. Die Woche verläuft aber ruhig und problemlos, damit du die Energie für die nächsten schwierigere Aufgaben tanken kannst.: Fange an, diesen Moment zu leben und du wirst sehen - je mehr du lebst, desto weniger Probleme wird es geben.Die Liebessterne stehen auf deiner Seite. Deshalb solltest du diese Woche mit offenen Augen durch die Welt gehen - die Möglichkeit, die große Liebe kennenzulernen, ist diese Woche hoch.Wenn du bei gewissen Aufgaben ratlos bist, solltest du Hilfe von den anderen annehmen. Du legst sowieso viel Wert auf die Meinung von deinen Mitmenschen.Bei finanziellen Angelegenheiten ist Vorsicht geboten, geh nicht über deine Grenzen. Du könntest es später bereuen.: Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.Du hast diese Woche mehr Energie und Motivation, bist voller Tatendrang. Du hast die Woche die Möglichkeit deine Chancen für einen eventuellen Aufstieg zu nützen - das Ergebnis entspricht deine Erwartungen. Deine Vorhaben kannst du ohne Verzögerungen in die Tat umsetzen, du stellst deinen Chef mit deiner Arbeit garantiert zufrieden.Achte auf deine Gesundheit - eine gesunde Ernährung und ausreichender Schlaf bringt dir die Ruhe und innere Ausgeglichenheit, die du brauchst.: Die innere Ausrichtung bestimmt den äußeren Weg.Du wirst diese Woche Schwierigkeiten haben, dich auf wichtige Termine zu konzentrieren, Termine einzuhalten. Du fühlst dich nämlich müde und ausgelaugt - deshalb die Konzentrationsschwierigkeiten. Die Feiertage kommen dir sehr gelegen - du kannst dich richtig entspannen, neue Energie tanken.Achte auf deine finanzielle Angelegenheiten, auch wenn du recht gut verdienst, solltest du die Übersicht nicht verlieren.: Wo dein Interesse ist, da ist deine Energie.Du solltest diese Woche mehr auf deine Intuitionen hören - von deinem Bauchgefühl wirst du garantiert nicht getäuscht werden.Lass keine Gelegenheit zu einem Flirt oder interessantem Gespräch aus - um die große Liebe zu finden, stehen deine Chancen diese Woche ausgesprochen gut.Schone dich, übernimm dich nicht in der Arbeit. Es hat keinen Sinn, dich unter Druck zu setzen, damit ruinierst du deine Nerven. Es zahlt sich nicht aus. Besser ist es, alles nach der Reihe zu erledigen, sich Zeit zu lassen.: Nur die Ruhe ist heiter, die uns die Vernunft schenkt.Du solltest ein bisschen geduldiger handeln und nicht alles von der negativen Seite sehen. Eine positive Einstellung ist sehr wichtig, mit stressigen Situationen umzugehen.Du solltest auch auf deine Geldbörse aufpassen. Du hast ein sehr gutes Herz, bist sehr großzügig, trotzdem ist es besser, dich nicht länger als deine Decke reicht, zu strecken.: Sei immer gut, doch nie zu gütig. Die Wölfe werden sonst leicht übermütig.