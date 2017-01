WOCHENHOROSKOPE vom 2. Jänner bis 8. Jänner

01.01.2017, 19:27 Uhr

ERDZEICHEN

Du solltest dich die nächste Woche mehr auf deinen Partner konzentrieren, sonst verpasst du die Gelegenheit, eine schöne Zeit mit ihm zu verbringen. Auch wenn du ein guter Zuhörer bist und hilfsbereit - die Probleme von anderen können ein bisschen warten.Wenn die Seele gesund ist, ist der Körper auch gesund. Das ist dein Motto für diese Woche. Schau ein bisschen mehr auf dich, statt dich immer wieder um andere zu kümmern. Nimm dir mehr Zeit für all die schöne Dinge des Lebens.Im Job wäre es sinnvoller, dir bei wichtigen Entscheidungen Zeit zu lassen und in Ruhe nachzudenken. Du triffst mit klarem Kopf sicherlich die richtigen Entscheidungen.: Ausgeglichenheit verlangt ein gewisses Maß an Gelassenheit.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Du solltest dich auf keinen Fall unter Druck setzen, was dein Liebesleben betrifft. Es mag sein, dass du noch Zeit brauchst, den richtigen Partner zu finden. Die Zeit hast du, wichtig ist es, das Leben im vollen Zügen zu genießen.Diese Woche hast du schwierige Aufgaben zu erledigen. Versuche aber trotzdem dich nicht unter Druck zu setzen, nimm dir lieber eine kurze Auszeit, um immer wieder neue Energie zu tanken. Eine erfolgreiche Woche wartet auf dich, auch was deine finanzielle Angelegenheiten betrifft.: Die beste Hilfe ist Ruhe.Es schaut im Moment etwas chaotisch aus in deinem Gefühlsleben. Du solltest in Ruhe nachdenken, nur so kannst du wichtige Entscheidungen treffen. Auch wenn du anderen damit wehtust - du musst reinen Tisch machen. Es gibt immer eine Lösung auf jedes Problem, das solltest du nicht vergessen.Im Job läuft es diese Woche hervorragend. Du bist zufrieden mit deiner Arbeit, dein Vorgesetzter freut sich über deinen Ehrgeiz. Du triffst intuitiv die richtige Entscheidungen. Du solltest aber auch auf dein Bauchgefühl hören, wenn es um negative Menschen in deiner Nähe geht - trenne dich von allen, die dich herunterziehen.: Die ursprüngliche Weisheit ist Intuition, während alles andere Wissen angelernt ist.Du solltest dich diese Woche mehr öffnen und Gefühle zeigen. Zeig deinem Partner, wieviel er dir bedeutet - an einer Beziehung sollte man immer arbeiten, das ist das Geheimnis eines glücklichen Zusammenlebens.Im Job - du bist gut motiviert, willenstark, hast gute Ideen, die du auch verwirklichen willst. Einem beruflichen Erfolg steht nichts mehr im Wege - das Zauberwort heisst: "Trau dich!"Wichtig ist es auch, auf deine Gesundheit zu achten und das Gleichgewicht zwischen Job und Freizeit zu finden. So kannst du mit hektischen Situationen besser umgehen.: Gibt es etwa eine bessere Motivation als den Erfolg?Du solltest deine Einstellung wieder in eine positive Richtung lenken. Du hast dich die letzte Zeit mehr mit negativen Dingen befasst - Schluss damit! Umgib dich mit positiven Menschen, halte Abstand zu negativen, nur das kann dir helfen.Da du auf deine Gesundheit achtest und probierst dich ausgewogen zu ernähren, wirst du keine gesundheitliche Probleme haben. Du kannst so richtig voller Energie die Woche durchstarten. Es könnte zu Diskussionen mit einem Arbeitskollegen kommen - aber dank deiner inneren Ausgeglichenheit können die Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt werden.: Positives Denken ist keine naive Lebenseinstellung.Lass dich von niemandem beeinflussen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Die Sterne stehen diese Woche auf deiner Seite - zeig Stärke, sei selbstbewusster. Du kannst ruhig auf dein Bauchgefühl hören, es wird dich nicht im Stich lassen. Solltest du mit deinem Kollegen Probleme haben, am besten rede mit deinem Chef darüber.Du solltest dir mehr Freizeit gönnen - ein Kurzurlaub würde dir und deiner inneren Ausgeglichenheit gut tun. Gönne dir etwas Entspannendes, nimm dir mehr Zeit für dich.: Kein Tag hat genug Zeit, aber jeden Tag sollten wir uns genug Zeit nehmen.Du besitzt diese Woche eine sehr angenehme und positive Ausstrahlung - das andere Geschlecht merkt das sehr wohl. Geh aus, unternehme was, es ist wichtig mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Flirte, unterhalte dich - leb das Leben. Du darfst nicht vergessen, dass du nur das eine Leben hast, mach das Beste daraus.Deine positive Einstellung bringt dir im Berufsleben auch Vorteile. Deine Kollegen hören auf dich, die Teamarbeit funktioniert sehr gut. Andere lassen sich durch deine gute Laune anstecken.: Wer es versteht, dem Leben neue, positive Seiten abzugewinnen, dem gelingt es auch Schatten zu vertreiben.Halte dich von Streitigkeiten raus - misch dich nicht unnötig in andere Angelegenheiten ein. Es wäre sinnvoll, mehr auf dich zu achten, dir wieder mehr Ruhe zu gönnen.In der Arbeit könnte es auch zu Streitigkeiten kommen. Am besten ist es die Problemen auszudiskutieren und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Es ist oft sinnvoll, den Standpunkt des anderen zu betrachten und so zu probieren, die Probleme zu beseitigen.Deine Aufgaben erledigst du aber perfekt, es ist wichtig dich voll auf deine Stärken zu konzentrieren.: Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.Du kannst dich oft auf deine Intuitionen verlassen, es wäre aber besser diese Woche die Meinung von anderen zu akzeptieren. Überlege, bevor du wichtige Entscheidungen triffst - nur ein klarer Kopf kann dir weiterhelfen.Du solltest mehr auf deine Gesundheit achten - Obst und Gemüse sollten wichtige Bestandteile in deiner Ernährung sein. Achte auf die richtige Balance.: Wenn Wissen und Gelassenheit sich gegenseitig ergänzen, entsteht Harmonie und Ordnung.Du erlebst gerade eine sehr positive Phase - die Liebessterne stehen auf deiner Seite. Geniesse die schöne Seiten des Lebens, unternehme was mit deinen Liebsten - die Zeit gemeinsam ist wertvoll, daraus entstehen die schönste Erinnerungen.Im Job - du bist ehrgeizig und zielstrebig, du erledigst deine Aufgaben ausgezeichnet. Du solltest trotzdem mehr Rücksicht auf andere Menschen nehmen, ansonsten wirkt dein Verhalten egoistisch. Lass andere auch mitreden.: Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.Überrasche deinen Partner mit einem romantischen Abend oder einem Ausflug. Die Liebessterne stehen diese Woche an deiner Seite - das hilft dir, an deiner Partnerschaft zu arbeiten, neuen Wind in die Beziehung zu bringen.Du solltest diese Woche die Übersicht nicht verlieren, zuviel Alkohol und Zigaretten tun deiner Gesundheit definitiv nicht gut. Probiere es, Grenzen zu setzen.Du solltest auf deine finanzielle Angelegenheiten aufpassen - unüberlegt Geld auszugeben oder zu investieren, kann für dich später Gefahr bedeuten.: Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen.Eine eher turbulente Woche wartet auf dich - mit Herausforderungen und etwas schwierigeren Aufgaben. Du stellst dich gerne den Herausforderungen, erledigst alles perfekt . Wichtig ist es aber deine innere Ruhe zu bewahren und nicht gleich in die Luft zu gehen. Halte dich lieber zurück und teile deine Kräfte sinnvoll ein. Gönne dir abends was Entspannendes, um das innere Gleichgewicht wieder zu finden.: Strebe nach Ruhe durch das Gleichgewicht deiner Tätigkeit, nicht durch den Stillstand.