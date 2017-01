WOCHENHOROSKOPE vom 30. Jänner bis 05. Februar

29.01.2017, 15:09 Uhr

ERDZEICHEN

Es wäre gut, wenn du dich deinem Partner gegenüber öffnen würdest, über deine Wünsche und Absichten reden würdest. Du hast diese Woche die Möglichkeit deine Träume wahr werden zu lassen - traue dich,. Einem gemeinsamen Ausflug steht nichts im Wege, es ist wichtig, ihr findet wieder zueinander. Die frische Luft tut der Seele und dem Körper gut - macht was im Freien.Im Job - du bist sehr unzufrieden, die Dinge laufen nicht so, wie du dir es wünschen würdest. Du solltest dich mehr bemühen und das Beste aus deiner derzeitiger Situation machen.: Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des Erfolges.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Dein Partner hat es diese Woche nicht leicht mit dir. Du bist unausgeglichen, verschlossen, innerlich unruhig. Sprich offen über deine Probleme, öffne dich - es geht dir danach sicherlich deutlich besser.Gönne dir diese Woche etwas entspannendes, nimm eine kurze Auszeit, lass deine Seele baumeln. Wichtig ist es, Energie und Kraft zu tanken, so kann dir der Alltagsstress nichts antun.: Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken.Du kannst deine Gefühle deinem Partner gegenüber nicht richtig zuordnen. Einmal schwebst du auf Wolke sieben, einmal nimmt in dir die Unsicherheit Überhand. Nimm dir die Zeit, um deine Gedanken zu ordnen. Warte aber nicht zu lange, triff deine Entscheidungen noch diese Woche.Was deine Gesundheit betrifft - du bist in einer guten Verfassung, weil du auf deine Ernährung und ausreichende Bewegung achtest. Du sollst nur aufpassen und nicht übertreiben.Im Job - eine positive und stressfreie Woche wartet auf dich. Dein Vorgesetzter ist zufrieden mit dir, deine Arbeitskollegen hören auf dich, sie nehmen deine Ideen ernst - die Teamarbeit funktioniert hervorragend.: Mitarbeiter sind wie wertvolle Uhren. Man muss sie schonend behandeln und immer wieder aufziehen.Bitte nicht zuviel nörgeln und in den anderen den Fehler suchen! Probiere es, positiver zu die Dinge stehen, sei nicht immer ungeduldig - statt schimpfen fange an umzudenken. Eine positive Einstellung ändert deinen Sicht der Welt.Im Job - du spürst diese Woche die negative und neidische Menschen mehr als sonst. Mit einer positiven Einstellung kannst du aber einiges ändern, zeig mit deinen guten Leistungen was in dir steckt, ignoriere die, die eine negative Wirkung auf dich haben könnten.: Wenn der Mensch kein Ziel hat, ist ihm jeder Weg zu weit.Berufs und Privatleben gehören getrennt. Das funktioniert bei dir diese Woche nicht so gut Probiere es, die nötige Ruhe zu bewahren, lass deinen Wut nicht an deiner Familie aus. Such dir eine, für dich entspannende Beschäftigung um dich abzureagieren. Du fühlst dich nachher garantiert besser.Du solltest dich mehr im Freien aufhalten, um Energie zu tanken. Probiere es, deine Freizeit zu genießen und in den kleinsten Dingen des Lebens die Schönheit zu entdecken.: in jedem Menschen steckt ein König, sprich zu dem König und er wird herauskommen.Du solltest diese Woche probieren dich zu öffnen, dich auf deinen Partner zu konzentrieren - verbirg deine Gefühle nicht. Zeig deinem Partner wie viel er dir bedeutet, organisiere einen romantischen Abend - es wird euch beiden gut tun.Auch für dich gilt es - sich mehr an der frischen Luft aufzuhalten tut der Seele und dem Körper gut. So findest du den inneren Ausgeglichenheit den du brauchst um den Alltagsstress zu bewältigen.Im Job - du solltest langsam aufhören, zu perfektionistisch zu sein. Du machst damit dein eigenes Leben schwer und die Arbeitskollegen sind auch genervt von dir. Es gibt kein Mensch ohne Fehler - du solltest das nicht vergessen.: Die Fähigkeit, das Wort "Nein" auszusprechen ist der erste Schritt zur Freiheit.Bemühe dich mehr für deine Beziehung, nimm dein Glück nicht zu selbstverständlich, so erlebst du später keine unangenehme Überraschungen. Zeig dich von deiner positiven Seite - dein Partner wird sich besonders darüber freuen.Gesundheit - sich ständig unter Druck zu setzen schadet der Seele und auch dem Körper. Gönne dir mehr Freizeit, beschäftige dich mit interessanten Dingen, es ist wichtig, die Zeit zum Erholen zu finden.Im Job - schau mehr auf deine Umgebung, räume deinen Tisch zusammen, ordne den Papierkram - in einer gepflegten Umgebung lässt sich besser arbeiten.: Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb.Die Liebessterne stehen diese Woche gut für dich. Freue dich auf einen schönen Abend mit deinem Partner - es warten laute angenehme Überraschungen auf dich.Gesundheit - da schaut es ein bisschen anders aus. Du bist innerlich unruhig und unausgeglichen, du setzt dich oft unnötig unter Druck. Dein Körper spürt die innere Unruhe - dein Magen rebelliert auch. Nimm dir eine kurze Auszeit, um wieder ruhiger zu werden. Deine Gesundheit ist die wichtigste, du darfst das nicht vergessenIm Job - lass dich von den sogenannten gutmütigen Arbeitskollegen nicht zuviel beeinflussen. Oft steht hinter ihrer Hilfsbereitschaft, hinterlistige Gedanken. Nimm ein bisschen Abstand - konzentriere dich auf deine Aufgaben.: Vorsicht ist besser als Nachtsicht.Deine Ausstrahlung macht dich diese Woche unwiderstehlich - dein Partner profitiert das meiste davon. Du bist voll mit Pläne, willst deinen Partner verwöhnen - genieße die Zeit einfach, ohne großartig über die Zukunft nachzudenken. Einmal lebst du - vergiss das nicht.Gesundheit - da hast du auch keinen Grund dich zu beschweren. Das Leben hält für dich noch genug schöne Dinge bereit - genieße es.Im Job - zuerst nachdenken und erst nachher reden. Du solltest diesen Ratschlag beherzigen, überhaupt wenn es um wichtige Entscheidungen geht.: Man muss versuchen, sich über nichts zu betrüben und alles was geschieht, als das Beste anzusehen.Für dich stehen die Liebessterne gut diese Woche. Nimm die Vorschläge deines Partner an, genieße die Zeit mit ihm - schalte das Handy ab, lass dich von nichts und niemanden stören. Die Momente der Zweisamkeit sind die wertvollsten.Gesundheit - halte dich von den sogenannten Energievampieren fern - konzentriere dich nur auf dich selbst, es kommen wieder Zeiten, in denen deine Kräfte gebraucht werden.Im Job - die Sterne stehen gut für dich, du bist zielstrebig, so erreichst du deine Ziele schneller als gedacht.: Nur das fröhliche Herz allein ist fähig, Wohlgefallen am Guten zu empfinden.Du tust dich momentan schwer, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Du darfst die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben, um weiterhin an die Liebe zu glauben. Vielleicht ist der Mensch deinen Träume schon in deiner Nähe, du müsstest es nur erkennen.Gesundheit - übernimm dich nicht, nimm die Signale deines Körpers wahr - nimm mehr Rücksicht auf dich selbst. Dein Körper braucht Ruhe, um wieder neue Energie zu tanken.Im Job - es kann nicht immer alles nach Plan laufen - gib bitte nicht auf, es geht bald wieder Bergauf.: Versuchen wir uns doch einmal entscheiden auf die Seite des Positiven zu stellen, in jeder Sache.Setz dich diese Woche nicht unnötig unter Druck. Du versuchst es immer wieder alles perfekt zu machen - es geht nicht immer! Schalte mal ab, gönne dir eine kurze Pause zwischendurch - so wartet der Erfolg nicht mehr lange auf sich.Gesundheit - zuviel Ehrgeiz erzeugt zuviel unnötigen Druck. Dein Körper wird dadurch überlastet - nimm die Signale wahr, schalte einen Gang zurück.Im Job - deine gute Menschenkenntnisse lassen dich diese Woche auch nicht im Stich - bleib weiterhin vorsichtig, lass dich nicht hinters Licht führen.: Du bist deine eigene Grenze. Erhebe dich darüber.