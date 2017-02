WOCHENHOROSKOPE vom 6. Februar bis 12. Februar

05.02.2017, 14:13 Uhr

ERDZEICHEN

Konzentriere dich mehr auf deine Familie, zeig Hilfsbereitschaft, wenn einer von deinen Liebsten ungerecht behandelt wird. Zeig, dass man auf dich zählen kann - schwierige Situationen ergeben sich immer wieder im Leben.Gesundheit - nimm dir die nötige Zeit, um etwas Entspannendes zu unternehmen, einfach Spaß zu haben im Leben. Deine Laune und Motivation bessert sich dadurch, so kannst du mit dem Alltagsstress viel besser umgehen.Im Job - eine positive Woche wartet auf dich, du kannst endlich die lang ersehnen Erfolge genießen - du hast lange genug dafür gearbeitet. Teamarbeit funktioniert diese Woche auch sehr gut.: Die größte Motivation erlangen wir durch Wachstum unserer eigenen Persönlichkeit.

Deine Einstellung diese Woche ist etwas negativ. Es liegt wahrscheinlich an der fehlenden Anerkennung der anderen. Probiere, aus deinem Typ mehr zu machen, ein neuer Look stärkt dein Selbstwertgefühl und dadurch deine Austrahlung - dein Partner freut sich auch über die Veränderung.Gesundheit - die Sterne stehen gut für dich, du solltest diese positive Zeit zu deinem Vorteil nutzen um was Interessantes zu unternehmen.Im Job - du solltest diese Woche vorsichtiger sein. Es gibt immer wieder Menschen, die neidisch sind - verrate nicht zuviel über deine Pläne oder Projekte.: Ein positiver Gedanke am Morgen kann deinen ganzen Tag verändern.Eine positive Woche wartet auf dich. Deine unglaublich angenehme Austrahlung kommt besonders zur Geltung - deine Mitmenschen fühlen sich regelrecht angezogen von dir. Nütze diese positive Zeit, um neue interessante Menschen kennenzulernen.Gesundheit - achte auf die Signale deines Körpers. Wenn du Beschwerden hast, ist es am besten den Arzt aufzusuchen. Es gibt Probleme, die lösen sich nicht von alleine.Im Job - die Sterne stehen gut für dich, du kriegst die Anerkennung, die du schon lange verdient hast. Die Beförderung lässt nicht mehr lange auf sich warten.: Auch im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg.Lass den Alltag nicht zuviel in deine Beziehung einkehren - unternehme etwas mit deinem Partner, bereite ihm eine Freude, indem du ihn mit einem Geschenk überrascht.Gesundheit - unternehme was mit deinen Freunden, genieße die positiven Seiten des Lebens, deine Seele wird dadurch stärker.Im Job - du kannst diese Woche mit Stress nicht so gut umgehen. Meide deshalb Stresssituationen und negative Menschen, such eine ruhige Umgebung, konzentriere dich auf deine Arbeit.: Wenn Wissen und Gelassenheit sich gegenseitig ergänzen, entsteht Harmonie und Ordnung.Die Liebesterne stehen diese Woche auf deiner Seite. Genieße die Zeit mit deinem Partner - einem romantischen Abend steht nichts im Wege. Deine angenehme und positive Austrahlung ist umwerfend.Gesundheit - mach was für deine körperliche und seelische Gesundheit. Hör auf dein Bauchgefühl, suche nach einer Abwechslung - es ist wichtig, du fühlst dich wohl dabei.Im Job - die Chance für Aufstieg und Weiterbildung sind diese Woche höher. Du bist motiviert, erledigst deine Aufgaben rasch und du erntest Lob von deinem Vorgesetzten - du kannst stolz sein auf dich.: Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahren zu geben, sondern den Jahren mehr Leben.Die Sonne steht diese Woche auf deiner Seite. Nütze diese Aspekte für dein Glück und Erfolg - nimm das Heft selbst in die Hand. Die Lage der Sterne werden dir dabei helfen.Gesundheit - genieße das Leben, such nach einer Abwechslung, aber übertreibe es nicht. Bremse dich lieber selbst ein, wenn du das Gefühl hast, zu übertreiben.Im Job - du solltest die liegengebliebene Arbeit aufholen, achte darauf, alles sorgfältig abzuschließen - achte auf eine Kontrolle.: Wähle einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen.Auf kleine Probleme folgen große Schwierigkeiten, wenn du nie darüber sprichst. Am besten ist es, reinen Tisch zu machen - es geht dir nachher besser.Gesundheit - du solltest mehr auf deine Ernährung und auf einen ausreichenden Schlaf achten. Du gewinnst dadurch neue Energie und wirst innerlich ausgeglichener. Nimm dir die Zeit, die du brauchst - diese Woche ergeben sich die Möglichkeiten dafür.: Ein kurzer Augenblick der Ruhe und du begreifst, wie närrisch du herumgehastet bist.Du hast diese Woche die Möglichkeit Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten aus der Welt zu schaffen. Überwinde dich selbst, auch wenn du von deinem Recht überzeugt bist und mach den ersten Schritt. Es geht dir danach deutlich besser.Gesundheit - Nimm dir die nötige Zeit für deine Seele und deinen Körper. Es ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen Job und Freizeit zu finden. Du brauchst die Zeit für die Erholung, um nachher motiviert und energetisch deine Aufgaben zu erledigen.Im Job - zu hohe Ziele zu setzen, setzt dich unnötig unter Druck, du wirst innerlich unruhig und unausgeglichen. Du brauchst keinem was beweisen weil deine Arbeitskollegen wissen, dass du eine gute Arbeit leistest. Deshalb ist es wichtig, die Dinge langsam anzugehen - das erspart dir Nerven und Energie.: Ein kurzer Augenblick Seelenruhe ist besser als alles, was du sonst erstreben magst.Diese Woche hast du kein Glück bezüglich der Sterne. In der Liebe solltest du auch nicht zu große Erwartungen haben. Du darfst aber nicht verzweifeln - denk daran, die schwierigen Zeiten machen dich stärker und es geht bald wieder bergauf. Es ist die Frage der richtigen Einstellung.Gesundheit - darüber musst du dir keine Sorgen machen. Am Anfang der Woche fühlst du dich vielleicht müde und ausgelaugt, ab Mittwoch geht es wieder bergauf.Im Job - um deine Ziele zu erreichen solltest du dich mehr anstrengen. Wenn du deine Ziele konsequent verfolgst, kannst du bald Erfolge daraus ziehen.: Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann.In jeder Beziehung gibt es stressige und schwierige Zeiten. Es wäre sinnvoll, mehr auf deinen Partner einzugehen, nach Kompromissen zu suchen - so findet sich auf jedes Problem eine Lösung. Es ist wichtig, um die Liebe zu kämpfen.Gesundheit - unternehme was mit deiner Familie, plane ein Programm im Freien, da die Zeit miteinander zu verbringen wichtig ist.Im Job - zeig deine starken Seiten, trau dich aus dir herauszukommen, setz dich zielstrebig durch.: Ausdauer ist edler als Stärke und Geduld, edler als Schönheit.Statt deine Beziehung aufzugeben, solltest du mehr darum kämpfen und keine neue Wege einschlagen. Man sollte an einer Partnerschaft ständig arbeiten - so kehrt der Alltag nicht ein.Gesundheit - du solltest zwischen Job und Privatleben besser unterscheiden. Nimm Zeit für die Familie, verschwende nicht zuviel Energie bei der Arbeit.Im Job - bemühe dich, zeig dich von deiner besten und stärksten Seite. Der Lob deinen Arbeitskollegen stärkt dein Selbstbewusstsein - glaub selbst auch mal an deine Fähigkeiten.: In uns liegen die Sterne unseres Glücks.Die Probleme in deiner Beziehung sollten besprochen werden. Nimm dir diese Woche mehr Zeit und probiere Kompromisse einzugehen. Such mit deinem Partner gemeinsam nach Lösungen, du wirst sehen, wie schnell so die Probleme beseitigt werden können.Gesundheit - übernimm dich nicht, setz dich nicht unnötig unter Druck, gib deinem Körper die nötige Zeit um sich zu regenerieren - ansonsten werden die Batterien schneller leer als du denkst.Im Job - Vorsicht geboten, halte Abstand zu gewissen Kollegen bei denen du ein negatives Gefühl hast. Du kannst auf deine Intuitionen hören, dein Bauchgefühl lässt dich nicht im Stich.: Auf das Glück darf man nicht warten, dann kommt es nicht, man muss daran arbeiten.