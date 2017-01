WOCHENHOROSKOPE vom 9. Jänner bis 15. Jänner

08.01.2017, 15:39 Uhr

ERDZEICHEN

Du bist diese Woche in deinem Element - besonders was dein Gefühlsleben betrifft . Du zeigst Gefühle, schwebst auf Wolke sieben - du blühst regelrecht auf.Auf deine Ernährung solltest du aber mehr aufpassen. Trotz Alltagstress wäre es sinvoll dich gesund zu ernähren - achte auf die Signale deines Körpers.In der Arbeit läuft es gut - du bist innerlich ausgeglichen, deine Aufgaben erledigst du schnell und kompetent.: Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, wird man sie anderswo vergeblich suchen.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Du kriegst diese Woche die Anerkennung die du brauchst, dank deiner angenehmen und positiven Ausstrahlung. Umgib dich mit positiven Menschen die dir gut tun. Bemühe dich einen positiven Eindruck hinterzulassen. Es bringt dir Vorteile, was deine Zukunft betrifft.Trotz Rückschläge und Hindernissen, bleib deinen Plänen und Zielen treu - es lohnt sich, du kannst bald Erfolge verbuchen. Nimm die Hilfe von den anderen in Anspruch - so ist es noch leichter deine Vorhaben in die Tat umzusetzen.: Ehrgeiz ist nur eine besondere Form der allgemeinen Menschensehnsucht nach Glück.Du solltest diese Woche mehr auf deine Mitmenschen achten, indem du deine Hilfe anbietest, wenn sie gebraucht wird, sie werden dir dafür dankbar sein.Mach mehr für deine Gesundheit, setz dich nicht zuviel unter Druck, ansonsten bist du schneller müde und ausgelaugt. Nimm dir die Zeit die du brauchst, um neue Energie zu schöpfen.Solltest du unzufrieden sein mit deinem Lohn bzw. Gehalt,weil du unterbezahlt bist, such ein Gespräch mit deinem Chef - die Woche ist gut geeignet, um positive Lösungen zu finden.: Wir leben alle von dem, was uns Menschen in bedeutungsvollen Stunden unseres Lebens gegeben haben.Nimm dir mehr Zeit für deine Familie oder Menschen die dir nah stehen - die Arbeit ist wichtig, aber nicht das wichtigste. Sie werden sich über deinen Besuch freuen.Mit deiner positiven Art und Einstellung kommst du bei den anderen sehr gut an, du ziehst sie schnell in deinen Bahn. Das ist gut so - tue aber trotzdem mehr für deine seelische Zufriedenheit, gönne dir die Ruhe die du brauchst.Lass dich in der Arbeit nicht verunsichern, halte immer andere Möglichkeiten parat, wenn du das Gefühl hast, die falsche Entscheidungen getroffen zu haben.: Kümmere Dich um Deinen Körper. Es ist der einzige Ort zum Leben, den du hast.Du bist die Woche negativ eingestellt, das macht dich traurig. Schiebe kurz die Alltagsprobleme auf die Seite, probiere dich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren, genieße die Gegenwart . Geh aus, umgebe dich mit interessanten Menschen, es wird dir helfen zu einer positiven Sicht zu kommen.Wenn es dir gesundheitlich nicht so gut geht, warte nicht auf ein Wunder - geh zu einem Arzt, lass dich untersuchen.Im Job: ordne und überprüfe den Papierkram, schaue ob alle Rechnungen bezahlt sind - so entkommst du böse Überraschungen, unnötigen Ärger.: Wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv?Du erlebst diese Woche viele romantische und schöne Momente. Plane mit deinem Partner einen schönen Abend, genießt die Zeit miteinander, es hilf, wieder zueinander zu finden.Du hast eine positive Einstellung, deshalb geht es dir körperlich auch gut. Lass dich von negativen Einflüssen nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Bleib so wie du bist - positiv und ausgeglichen.Im Job - du solltest mit mehr Elan arbeiten, so erreichst du deine Ziele schneller und leichter. Es ist keine Schande, die Hilfe anderer anzunehmen.: Habe Hoffnungen, aber habe niemals Erwartungen. Dann erlebst Du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen.Es lohnt sich nicht, sich über unnötige Dinge aufzuregen - deine Seele wird dadurch unnötig belastet. Dein Körper leider auch darunter, wenn du dich unter Druck setzt. Das kann sich in Magen- und Kopfschmerzen äußern Du hast aber genug Kraft und Energie, auf die Probleme eine Lösung zu finden. Gib dir selbst die Zeit die du brauchst, geh die Dinge ruhig an - so meisterst du den Alltagsstress..Für dich ergeben sich neue Chancen, du musst aber einen ruhigen und kühlen Kopf bewahren.: Lass das Verhalten anderer nicht Deinen inneren Frieden stören.Du solltest diese Woche mehr Zeit mit deinem Partner verbringen. Gib trotz Alltagsstress auf deine Beziehung acht. Plane besser und setze klare Regeln - so bleibt genügend Zeit für die Zweisamkeit.Gesundheitlich ist alles in Ordnung bei dir. Dank deiner Selbstachtung und Disziplin erreichen dich die Krankheiten nicht. Bleib weiterhin auf diesem Weg - du hast die nötige Energie, den Alltagsstress zu bewältigen.Deine Chance im Job solltest du wahr nehmen, deine Möglichkeiten nützen um nach Vorne zu kommen. Du erreichst deine Ziele diese Woche leichter, ohne dich unter Druck setzen zu müssen.: Nichts ist entspannender, als das anzunehmen, was kommt.Du solltest diese Woche an deiner Einstellung arbeiten - dich nicht aufzugeben, mehr Geduld zu haben ist das Wichtigste was du tun kannst. Es kommen bald bessere Zeiten, es geht wieder Bergauf. Du bist von Grund auf positiv - vertraue mehr deiner positiven Persönlichkeit.Deine innere Unruhe, nervösität belastet deinen Körper auch. Es könnte in der Arbeit zu Diskussionen kommen - schone deine Nerven, such eine kurze Auszeit um dich beruhigen zu können. Du solltest trotzdem nicht zu gutmütig oder zu hilfsbereit sein - konzentriere dich mehr auf deine eigene Aufgaben.: Eine positive Einstellung verursacht mehr Wunder als jede Wunderdroge.Du solltest dich nicht immer aufregen, oder nörgeln, sondern probiere positiv zu denken. Die Woche fängt für dich eher fad und eintönig an, aber wenn du ruhig bleibst und mehr auf dich selbst konzentrierst, geht es wieder Bergauf. In der zweiten hälfte der Woche findest du dich wieder und wirst ruhiger, deine Aufgaben werden wie von Geisterhand erledigt.Dies hat auch auf dein Privatleben eine Auswirkung - ein romantisches Wochenende wartet auf euch.: Ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne.Du solltest die schönen Momente mit deinem Partner schätzen, die gemeinsamen Stunden genießen. Das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu finden ist natürlich nicht so einfach.Du solltest unbedingt darauf achten genug Zeit mit deinem Partner zu verbringen.Wenn du körperlich an deine Grenzen gelangst, wäre es gut deine innere Ruhe zu finden und deine Nerven zu schonen.Beruflich läuft es hervorragend, die Teamarbeit funktioniert sehr gut. Ebenfalls im finanziellen Angelegenheiten stehen die Sterne gut.: Erfolg ist nicht was du hast, sondern wer du bist.Die Sterne stehen für dich diese Woche nicht so gut. Du solltest aber die Hoffnung nicht verlieren - es wird bald besser. Es ist sehr wichtig, vorsichtig zu bleiben und keine unüberlegte Entscheidungen zu treffen.Im Job - lass dich nicht von deinen Arbeitskollegen beeinflussen denn es ist wichtig auf deinem Weg zu bleiben, deine Arbeit wird geschätzt. Durch positive Feedbacks gewinnst du dein Selbstwertgefühl zurück.: Handle, als wäre scheitern unmöglich.