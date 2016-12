NÖGKK lud zum Krafttraining-Schnupperkurs nach Wr. Neustadt

01.12.2016, 15:14 Uhr

Ursachen sind meist einseitige Belastung, zu wenig Ausgleichsbewegung und Stress. Richtig dosiertes Krafttraining schafft meist Linderung: die Muskulatur wird gekräftigt, in der Folge können sich Figur und Haltung verbessern sowie Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden steigern. Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) bot am 17.11.2016 im Service-Center Wr. Neustadt gemeinsam mit dem Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB Austria) zwei kostenlose Schnupperkurse zum richtigen Krafttraining an. Nach einer kurzen theoretischen Einführung standen in der praktischen Einheit effiziente Übungen mit und ohne Hilfsmittel für zu Hause im Mittelpunkt.NÖGKK - wirsorgen Sie!www.noegkk.at