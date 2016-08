Wiener Neustadt : Institut für Lebens- und Sozialberatung - Sabine Klosterer |

Wir laden alle Interessierten recht herzlich ein uns am Tag der offenen Tür, am 26.September in der Zeit von 14:00-20:00 Uhr, am Institut für Lebens- und Sozialberatung besuchen zu kommen.



Folgendes Programm erwartet Sie:



14:00 Begrüßung & Buffetempfang

15:00 Vortrag "Familie & Beruf"

16:00 Information & Austausch

17:00 Vortrag "Beziehung & Partnerschaft"

18:00 Information & Austausch

19:00 Vortrag "Stress & Entspannung"



Unter allen Anwesenden wird eine gratis Coachingeinheit, sowie ein Seminarplatz verlost!



Ihre Kinder sind auch herzlichst willkommen!



Aus organisatorischen Gründen, bitten wir Sie um Anmeldung unter:



0676/ 373 03 02



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!